Licencia Edomex 2026: las unidades móviles cambian de ubicación; consulta las fechas de julio

Las unidades móviles para sacar tu licencia de conducir en el Edomex siguen recorriendo varios municipios mexiquenses durante este mes de julio 2026; si necesitas realizar este trámite oficial por primera vez o buscas obtener tu duplicado rápido y sin filas para evitar multas mientras manejas tu automóvil o motocicleta, estas son las fechas que debes conocer.

Durante los próximos días, los módulos cambiarán de sede para acercar el servicio a distintos municipios del Estado de México; por ello, antes de acudir conviene revisar el calendario oficial y confirmar la ubicación que le corresponde a cada fecha, evitando traslados innecesarios o perder el viaje.

Ubicaciones de unidades móviles para licencia Edomex durante julio

Las unidades móviles de la Licencia Edomex continuarán recorriendo distintos municipios para acercar el trámite a más automovilistas y motociclistas; estas son las fechas y ubicaciones donde brindarán atención.

13 de julio



Ecatepec: Av. Las Torres, Mz. 049, colonia Ciudad Cuauhtémoc, C.P. 55067.

Almoloya de Alquisiras: Antiguo Camino a la Fundición Crisantemos 11, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Tonatico: Plaza de la Constitución 1, barrio San Gaspar; frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque; estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Jaltenco: Calle Acantilado s/n, entre Estero e Istmo, comunidad Alborada; explanada municipal.

Chimalhuacán: Avenida Nezahualcóyotl, Manzana 004, colonia Santa María Nativitas; estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza.

14 de julio



Ixtapan de la Sal: Boulevard Turístico Ixtapan de la Sal-Tonatico, km 4.5, colonia El Salitre; explanada de las oficinas administrativas.

Almoloya de Alquisiras: Antiguo Camino a la Fundición Crisantemos 11, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Calimaya: Manzana 014, colonia San Pedro; frente al Palacio Municipal.

Ixtapaluca: Calle Municipio Libre s/n, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Nicolás Romero: Manzana 022, colonia Centro; frente a la explanada municipal.

Chimalhuacán: Avenida Nezahualcóyotl, Manzana 004, colonia Santa María Nativitas; estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza.

Jaltenco: Calle Acantilado s/n, entre Estero e Istmo, comunidad Alborada; explanada municipal.

15 de julio



Ecatepec: Avenida Ignacio Allende 726, colonia Jardines de Morelos.

Chimalhuacán: Calle 16 de Septiembre 11, colonia Santa María Chimalhuacán.

Aculco: Plaza Constitución 1, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Nicolás Romero: Manzana 022, colonia Centro; frente a la explanada municipal.

Calimaya: Manzana 014, colonia San Pedro; frente al Palacio Municipal.

Ixtapaluca: Calle Municipio Libre s/n, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza.

Cuautitlán: Calle Venustiano Carranza 1, colonia El Infiernillo; Plaza Cuautitlán.

Jaltenco: Calle Acantilado s/n, entre Estero e Istmo, comunidad Alborada; explanada municipal.

16 de julio



Temascalapa: Calle Río Colorado 2, esquina San Francisco, barrio San Miguel; frente a la iglesia.

Ecatepec: Avenida Miguel Hidalgo, Manzana 18, Lote 16, colonia 16 de Septiembre; Dirección del Registro de Licencias y Operadores.

Aculco: Plaza Constitución 1, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Nicolás Romero: Manzana 022, colonia Centro; frente a la explanada municipal.

Calimaya: Manzana 014, colonia San Pedro; frente al Palacio Municipal.

Ixtapaluca: Calle Municipio Libre s/n, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán: Calle Venustiano Carranza 1, colonia El Infiernillo; Plaza Cuautitlán.

Jaltenco: Calle Acantilado s/n, entre Estero e Istmo, comunidad Alborada; explanada municipal.

Chimalhuacán: Avenida Nezahualcóyotl, Manzana 004, colonia Santa María Nativitas; estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza.

17 de julio



Otzolotepec: Calle Hidalgo 1, Villa Cuauhtémoc; frente al Palacio Municipal.

Aculco: Plaza Constitución 1, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Nicolás Romero: Manzana 022, colonia Centro; frente a la explanada municipal.

Calimaya: Manzana 014, colonia San Pedro; frente al Palacio Municipal.

Tlalnepantla: Calle Zirahuén 905, colonia San Javier.

Ixtapaluca: Calle Municipio Libre s/n, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque; estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Jaltenco: Calle Acantilado s/n, entre Estero e Istmo, comunidad Alborada; explanada municipal.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza.

18 de julio



Nicolás Romero: Manzana 022, colonia Centro; frente a la explanada municipal.

Calimaya: Manzana 014, colonia San Pedro; frente al Palacio Municipal.

Ixtapaluca: Calle Municipio Libre s/n, colonia Centro; frente al Palacio Municipal

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¿Qué pago debes realizar para tramitar tu licencia en Edomex?

Si ya encontraste una unidad móvil cercana, el siguiente paso es conocer el monto que deberás cubrir según el trámite que vayas a realizar; el Estado de México mantiene diferentes tarifas para automovilistas, motociclistas, choferes particulares, permisos para menores de edad y solicitudes de duplicado; recuerda que llevar el comprobante de pago agilizará el proceso cuando acudas al módulo.

Los costos vigentes durante 2026 son los siguientes:

