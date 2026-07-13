¡Lo arrastró más de 100 metros! Automovilista intenta ganarle el paso al tren y terminó embestido en accidente en Ciudad Juárez

Una pareja sobrevivió a un aparatoso accidente registrado la tarde de este domingo en Ciudad Juárez , Chihuahua , luego de que el conductor del automóvil intentó ganarle el paso al tren en el cruce de la calle Granjas de Chapultepec y el Eje Juan Gabriel ; la gravedad del impacto fue tan fuerte que la locomotora arrastró el vehículo por más de 100 metros antes de detenerse .

A pesar de los dramáticos segundos, los dos ocupantes del automóvil resultaron únicamente con lesiones leves, situación que sorprendió tanto a los cuerpos de emergencia como a decenas de usuarios en redes sociales, donde un video del momento comenzó a difundirse rápidamente debido al desenlace del percance.

El intento por cruzar antes que el tren terminó en un fuerte accidente

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja viajaba en un automóvil compacto cuando circulaba desde la colonia Granjas de Chapultepec con dirección al Eje Vial; al aproximarse al cruce ferroviario, el conductor decidió acelerar con la intención de atravesar las vías antes de que pasara la locomotora.

Sin embargo, el cálculo falló; por lo que el tren alcanzó el costado del vehículo y la fuerza del impacto provocó que el automóvil quedara atrapado, siendo arrastrado por una distancia superior a los 100 metros, según las primeras evaluaciones realizadas por las autoridades de tránsito.

La magnitud del accidente generó una inmediata movilización de paramédicos voluntarios y corporaciones de auxilio de Ciudad Juárez, quienes acudieron para atender a los ocupantes del automóvil y descartar lesiones internas que requirieran traslado a un hospital.

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Un #automóvil fue impactado por un #tren en Ciudad Juárez, #Chihuahua.



El vehículo fue arrastrado por más de 100 metros tras intentar cruzar las vías en el cruce de Granjas de Chapultepec y Eje Juan Gabriel.



La pareja que viajaba en el auto solo presentó lesiones leves.



Vía… pic.twitter.com/1dFKTFm860 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 13, 2026

El video del accidente se volvió viral por el desenlace

Una cámara de seguridad instalada cerca del cruce captó toda la secuencia del choque; en las imágenes, que comenzaron a circular en plataformas digitales pocas horas después del hecho, se observa el momento en que el vehículo intenta cruzar frente al convoy y termina siendo embestido.

El video llamó especialmente la atención porque, pese a que el automóvil fue arrastrado durante varios metros, la pareja logró salir con vida y sin heridas de gravedad aparentes, un desenlace que pocos esperaban al observar la fuerza con la que avanzó la locomotora en Ciudad Juárez.