¡"Bájate, bájate”! Pobladores encaran a policías tras provocar accidente que dejó una mujer muerta en Saltillo

Un accidente en el que estuvo involucrada una de las patrullas de la Policía Municipal de Saltillo terminó en tragedia y desató momentos de tensión entre vecinos de la colonia Asturias. El percance dejó una mujer sin vida, otra más lesionada y concluyó con un agente detenido, mientras habitantes encararon a los policías que llegaron al lugar para atender la emergencia.

De acuerdo con la información oficial, el elemento identificado como César Uriel “N”, de 28 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se desarrollen las investigaciones y se determine su posible responsabilidad en el accidente; al mismo tiempo, la corporación informó que colaborará con las autoridades durante el proceso y aseguró que actuará conforme a la ley.

¿Cómo ocurrió el fatal accidente protagonizado por policías en Saltillo?

Los primeros reportes señalan que una de las patrullas circulaba por calles de la colonia Asturias cuando presuntamente se vio involucrada en un choque con un automóvil particular; tras el impacto, la unidad policial terminó sobre la banqueta, donde dos personas fueron atropelladas.

Como consecuencia del accidente, una mujer perdió la vida en el sitio, mientras que otra persona lesionada fue trasladada a un hospital para recibir atención médica: la zona fue resguardada por elementos de seguridad mientras personal ministerial iniciaba las diligencias correspondientes.

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Vecinos encararon a policías tras la tragedia

La muerte de la mujer provocó indignación entre habitantes del sector y familiares de las víctimas; en videos difundidos en redes sociales se observa cómo varias personas rodean a los policías y exigen que el conductor de la unidad descienda del vehículo oficial, mientras se escuchan gritos de "¡Bájate, bájate!".

La tensión obligó al despliegue de más corporaciones de seguridad para evitar que la situación escalara, mientras el agente involucrado permanecía bajo resguardo y posteriormente fue trasladado ante la autoridad ministerial.

Policía quedó detenido y Fiscalía investiga el caso

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que el oficial quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Asimismo, la dependencia informó que los gastos derivados del percance serán cubiertos por la corporación y la aseguradora de la unidad involucrada; también expresó sus condolencias a la familia de la mujer fallecida y reiteró que colaborará con las autoridades hasta esclarecer lo sucedido.