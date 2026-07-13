Tragedia en fiesta patronal: Rayo impacta en cerro de Santiago Tlacotepec y deja 7 heridos en Toluca

Una celebración religiosa se vio envuelta en la tragedia, cuando la tarde de este domingo 12 de julio, la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica dejó 7 heridos en la comunidad de Santiago Tlacotepec, en Toluca, Estado de México (Edomex).

El accidente ocurrió en las inmediaciones del santuario Cristo de la Montaña, cuando feligreses se encontraban durante la fiesta patronal de la comunidad.

Cae rayo durante fiesta patronal en Santiago Tlacotepec, Toluca

Reportes indican que todo ocurrió mientras decenas de personas participaban en la tradicional fiesta patronal de Santiago Tlacotepec. Sin embargo, alrededor de las 14:00 horas, la fuerte lluvia comenzó a intensificarse.

En medio de la tormenta eléctrica, los habitantes intentaron buscar refugio y se resguardaron en la parte alta del cerro, debajo de una palmera. Fue en ese momento cuando un rayo impactó en el lugar, dejando a varias personas lesionadas.

Videos difundidos en redes sociales muestran los momentos posteriores al incidente, cuando los vecinos comenzaron a bajar a los lesionados mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

Saldo de las personas heridas por la caída de un rayo en Toluca

El Ayuntamiento de Toluca informó que, gracias a la coordinación entre elementos de la Policía Municipal, personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y la Cruz Roja, las siete personas recibieron atención médica de manera inmediata.

Del total de los heridos, tres requirieron traslado a hospitales para recibir atención especializada, mientras que las otras cuatro fueron valoradas en el sitio por los paramédicos.

Entre quienes fueron hospitalizados se encuentra una mujer embarazada, quien fue llevada al Hospital Mónica Pretellini. Las otras dos personas fueron trasladadas a la Clínica 220 del IMSS.

¿Qué hacer y NO hacer durante las tormentas eléctricas?

Tras el accidente, el Gobierno municipal de Toluca hizo un llamado a la población para tomar medidas preventivas durante la actual temporada de lluvias, ya que las tormentas eléctricas pueden representar un riesgo importante, especialmente en zonas abiertas o elevadas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

