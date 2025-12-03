AMLO y a Rocha Moya responsables de la “guerra en Sinaloa”, acusa senadora

La senadora, Carolina Viggiano, exigió al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dar una "gran explicación" sobre las operaciones del narcotráfico en el país.

Esto, ante las declaraciones de Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", en las que detalla la compleja logística que utilizó para "capturar" a Ismael "El Mayo" Zambada en territorio mexicano sin que las autoridades lo detectaran.

La legisladora preguntó cómo fue posible que un grupo criminal ejecutara una operación de secuestro, esposamiento y uso de sedantes dentro del país sin que el gobierno federal ni estatal se percataran.

La senadora señaló directamente a López Obrador y a Rocha Moya como responsables de la falta de control, afirmando que la inacción desató la guerra en Sinaloa.

‼️📣 Una traición que sacudió al Cártel de Sinaloa: Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, admitió en Chicago que él mismo organizó el secuestro de “El Mayo” Zambada para entregarlo a las autoridades estadunidenses



¿Qué está pasando? Te contamos 🧵 pic.twitter.com/G1LEDM0qsU — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 2, 2025

Cuándo atraparon al "Mayo" Zambada

Las autoridades estadounidenses detuvieron a Ismael Zambada el 25 de julio de 2024, en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas. La versión de su secuestro en México hace que la legisladora cuestione a las autoridades.

La operación de traslado exigió el uso de un inmueble para la captura, un posterior traslado terrestre, y el despegue de una aeronave privada desde una pista cercana. La legisladora argumentó que el movimiento de sujetos armados, vehículos y una aeronave en una pista clandestina, haciendo complicado que las autoridades de seguridad desconocieran el evento.

📣‼️Joaquín Guzmán López rompe el silencio: confesó haber organizado el secuestro de “El Mayo” Zambada en busca de beneficios judiciales. La revelación destapa fracturas en el Cártel de Sinaloa y redefine el papel del “Güero” en la lucha por el poder criminal pic.twitter.com/zanlzOxrKB — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 2, 2025

Así secuestró el "Chapito" al "Mayo" Zambada

Joaquín Guzmán López narra con detalle el plan que utilizó para secuestrar a Ismael Zambada y entregarlo a las autoridades estadounidenses. El hijo de "El Chapo" confirma la versión de Zambada: él planeó el secuestro para mejorar su situación legal y la de su hermano Ovidio.

Guzmán López relata que citó a Zambada en un lugar y lo condujo a una habitación con un gran ventanal. Hombres armados ingresaron por la ventana, esposaron al capo y cubrieron su cabeza.

Posteriormente, sacaron a Zambada por la misma ventana y lo trasladaron a una pista. Ya en el avión, Guzmán López atendió a Zambada y le dio una bebida con sedantes. El avión aterrizó en Nuevo México, donde agentes estadounidenses aprehendieron a los tres ocupantes.