Muere Lisa Pisano, mujer en EU que recibió trasplante de riñón de un cerdo

Una mujer llamada Lisa Pisano, la primera persona en recibir el trasplante de un riñón de cerdo editado genéticamente así como una bomba mecánica cardíaca, falleció.

Pisano perdió la vida el domingo, de acuerdo con el centro NYU Langone Health, donde se le realizó la cirugía, consignó la cadena de noticias CNN.

Órgano presentó falla por flujo sanguíneo

El 12 de abril, Lisa Pisano, quien tenía 54 años de edad, recibió el trasplante, sin embargo, el órgano presentó una falla a causa del flujo sanguíneo limitado y le fue extraído el 29 de mayo.

El centro NYU Langone Health informó que se trata del primer trasplante de órgano reportado en alguien con una bomba cardíaca mecánica y el segundo trasplante conocido de un riñón de cerdo editado genéticamente en una persona, así como el primer trasplante con la glándula timo del animal.

Luego del procedimiento, Lisa Pisano dijo que si el trasplante de órgano no funcionaba para ella, podría ser que en alguien más sí.

En un comunicado del 24 de abril, NYU Langone Health dio a conocer que el trasplante en Lisa Pisano de una bomba cardíaca y un riñón de cerdo modificado genéticamente daba nuevas esperanzas a una paciente con enfermedad terminal.

Lisa Pisano, quien era de Nueva Jersey, había sido diagnosticada con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal, donde se requería diálisis de rutina.

“Lo único que quiero es tener la oportunidad de tener una vida mejor”, dijo Pisano de acuerdo con el comunicado.

“Después de que me descartaron para un trasplante humano, me enteré de que no me quedaba mucho tiempo. Mis médicos pensaron que podría haber una posibilidad de que me aprobaran un riñón de cerdo modificado genéticamente, así que lo hablé con mi familia y mi esposo. Él ha estado a mi lado durante esta dura experiencia y quiere que mejore”, manifestó previo a fallecer.

Con información de CNN