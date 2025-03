Estos beneficiarios de programas Bienestar no recibirán su pago hasta julio 2025

Durante el mes de marzo de 2025, los beneficiarios de los programas sociales como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, recibirán el segundo pago del año, pero esto no será posible para algunos otros, te contamos.

¿Quiénes no recibirán su pago sino hasta julio?

Para aquellos que residen en los estados de Durango y Veracruz, este pago vendrá con una particularidad importante, tendrán un depósito doble y recibirán el siguiente hasta julio. Esta medida excepcional se debe a la proximidad de las elecciones estatales, programadas para el domingo 1 de junio de 2025.

Las normativas electorales prohíben la distribución de apoyos económicos gubernamentales durante el período electoral, que abarca desde la veda hasta el día de la votación. Por lo tanto, para asegurar que los beneficiarios de Durango y Veracruz reciban los apoyos correspondientes antes de la veda, se les otorgará un pago doble en marzo.

¿De cuánto son los montos de pago de los distintos prograas Bienestar?

Los montos que se depositarán en marzo varían según el programa social: los adultos mayores recibirán 12 mil 400 pesos, las personas con discapacidad 6 mil 400 pesos, las mujeres beneficiarias de Mujeres Bienestar 6 mil pesos, y los niños y niñas, hijos de madres trabajadoras recibirán montos que oscilan entre los 3 mil 200 y los 7 mil 200 pesos, dependiendo de su edad y condición. Los hijos en orfandad materna recibirán entre mil 660 y 2 mil 480 pesos, según su edad.

Entonces, tras el pago doble en marzo, los beneficiarios de Durango y Veracruz no recibirán más depósitos sino hasta julio de 2025, una vez concluido el período electoral. No obstante, se recuerda a los beneficiarios que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que pueden acceder a los cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar en cualquier momento, o utilizar su tarjeta para realizar pagos en establecimientos con terminal bancaria.