Lo que se sabe de los heridos tras accidente de tren y autobús en Maravatío-Atlacomulco

El accidente entre un tren y un autobús sobre la carretera federal Maravatío-Atlacomulco, en el municipio de Atlacomulco, Estado de México (Edomex) ocurrido la mañana de este lunes, dejó un saldo preliminar de 10 muertos y 55 heridos.

De acuerdo con videos difundidos, el autobús de dos pisos de la línea Herradura de Plata intentó ganarle el paso al tren, lo que ocasionó que la unidad quedara partida en dos.

En medio del caos, decenas de personas fueros trasladadas a diferentes hospitales para su atención médica. Hasta el momento, esto es lo que se sabe de los heridos.

Heridos por choque entre un tren y autobús en Atlacomulco

Según trasciende en redes sociales y grupos locales, los heridos, entre ellos 33 mujeres y 22 hombres , fueron trasladados a distintos hospitales de Atlacomulco y municipios cercanos, aunque hasta el momento las autoridades no han brindado más información, ni han confirmado la lista.



Hospital general de Atlacomulco

Asensio Ramírez Jorge, 43 años San José del Rincón De Jesús Segundo Giovanny, 18 años, San Antonio La Ciénega, San José del Rincón García Cruz Sandra, 28 años San José del Rincón López Nepomuceno Carina Narciso Ambrosio Guadalupe, 23 años San José del Rincón Campos Francisco Rene 31 años Martínez García Brenda, 24 años, San Francisco La Loma, San José del Rincón Pérez González Ernestina 41 años San Felipe del Progreso (O) Asencio Rodríguez Rubén, 52 años, San Miguel el Centro, San José del Rincón Cruz Sánchez Daniel, 31 años San Felipe del Progreso Isidro Ciriaco Antonia (o), 33 años San José del Rincón Lira Santiago Omar, 23 años San Nicolas Guadalupe Ciriaco Isidro Azucena, 53 años, San Miguel del Centro San José del Rincón Eduardo / te García Julia, 54 años la Virgen San Felipe del Progreso Sánchez Cruz José Antonio, 15 – 16, Barrio Boreje, San Felipe del Progreso Lázaro Sánchez Oscar Eduardo Maximino de Jesús Alberto, 50 años San Juan Evangelista, San José del Rincón Segundo Segundo Jhoana, 17 años, Barrio del Carmen San Felipe Martínez Segundo Margarita, 48 años, Santa Cruz San Felipe del Progreso

IMSS 252 Atlacomulco

Fabiola Urbina Hernández, San Felipe del Progreso (Alta) Fátima Urbina Hernández, San Felipe del Progreso (Alta) Graciela Sánchez Eduarte, San Felipe del Progreso PRESENTE EN FISCALIA Esperanza Santiago Basilio, San Felipe del Progreso Olivia Moreno Moreno, San Felipe del Progreso (Alta) Moreno Cruz López, San Felipe del Progreso Maricela Santos Cruz, San Felipe del Progreso, PRESENTE FISCALIA Cruz López Eduardo, San Felipe del Progreso Santos Sánchez Daniel, San Felipe del Progreso (trasladado IMSS Atlacomulco) Lidia Esquivel Castillo, San Felipe del Progreso Jessica Mejía Mejía, San Felipe del Progreso Mariana Víctor Martínez, San Felipe del Progreso

Hospital San Felipe del Progreso



Antonio Ignacio Lorenzo, 43 años, San Felipe del Progreso Eduardo González López, 41, San Felipe del Progreso Jesús Héctor Eduardo Mateo, 24 años, San Felipe del Progreso Jazmín Segundo Matías 18 años San Felipe del Progreso Roció Ramírez Ventura 21 años San José del Rincón Yesica Rubio Escalante, 22 años, San Felipe del Progreso Alma Iris Mendoza Quintana, 22 años (Alta) Martin Esquivel Sánchez, 28 años, (Alta) Yaneth Hilario Longino, 18 años (Alta) Jaqueline Albino López, 34 años (Alta)

Pendientes para localizar familiares

Edith Cruz Reyes 33 años, Concepción del Monte San José del Rincón Blanca Flor Hilario Cruz, 23 años, Ampliación San Antonio La Ciénega, San Felipe del Progreso Carlos Daniel Cástulo González, Concepción Chico Mayorazgo, San Felipe del Progreso Rosa María Reyes Garduño, 22 años, Tres Estrellas, San Felipe del Progreso 25 María de la Luz Velázquez Hernández, 55 años, San Juan Coajomulco, Jocotitlán Liliana García Cristóbal, 26 años, San Licas Ocotepec, San Felipe del Progreso, Valentina Lucio Flores, 20 años, Rosa del Calvario, San Felipe del Progreso

Así vivieron el accidente en Atlacomulco: historia de Johanna

Entre los pasajeros afectados se encuentra Johanna, empleada doméstica que viajaba hacia la Ciudad de México (CDMX). Su madre, Isabel Segundo, relató la preocupación que sintió al saber del accidente y al intentar comunicarse con ella:

“Me sentía muy mal, dije ‘no le vaya a pasar algo a mi hija’… Se dio un fuerte golpe en el estómago, nada más eso sé.”

Su abuela, María del Carmen, añadió que Johanna presentaba golpes visibles en el rostro y lesiones dentales. Cornelio Segundo, familiar cercano, recordó que la joven tenía un presentimiento y, pese a sus advertencias, decidió viajar.

Actualmente, Johanna permanece en observación en el IMSS 252 de Atlacomulco. Aunque su historia se repite en familias completas, que se han acercado a los hospitales de Atlacomulco y Toluca para reconocer los lesionados.

Por otra parte, el conductor del autobús fue detenido y se prevé que las autoridades emitan un balance oficial de víctimas conforme avance la identificación y los trabajos de rescate.