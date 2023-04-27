Esperanza de paz en Ucrania tras llamada entre Zelenski y Xi Jinping

Los líderes Volodimir Zelenski y Xi Jinping sostuvieron una llamada telefónica el miércoles 26 de abril. El presidente de Ucrania señaló que China representa una oportunidad para iniciar el proceso de paz con Rusia al reconocer que hay ciertas reglas sobre las que se debe construir la paz.

"Ucrania y China, como la mayoría absoluta del mundo, están igualmente interesadas en la fuerza de la soberanía de las naciones y la integridad territorial", dijo Zelenski en un discurso vespertino en video.

La llamada de los dos líderes es la primera desde que inició el conflcicto entre Rusia y Ucrania. Además, con ella Zelenski cumplió un objetivo de larga data de Kiev, que había buscado públicamente conversar con Xi durante meses. También sucede a unos días de los comentarios del embajador de China en Francia, donde señaló que los países exsoviéticos no tienen un estatus legal.

我与🇨🇳主席习近平进行了一次长时间而充实的电话沟通。相信，这次通话，以及乌克兰驻华大使的任命将有力推动两国关系的发展。 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023

¿Que le dijo Xi a Zelenski durante la llamada?

En la llamada entre Zelenski y Xi, el presidente de China dijo que enviaría representantes especiales a Ucrania y mantendría conversaciones con todas las partes que buscan la paz, informaron los medios estatales chinos.

Zelenski también dijo que Xi había expresado "palabras de apoyo" a la extensión de un acuerdo para exportar grano ucraniano desde sus puertos del Mar Negro. Moscú ha dicho que el pacto no se renovará más allá del 18 de mayo a menos que Occidente elimine los obstáculos a las exportaciones rusas de cereales y fertilizantes.

Xi también elogió al presidente Zelenski por afirmar, en múltiples ocasiones, la importancia que otorga al desarrollo de la relación bilateral y al avance de la cooperación con China, una relación diplomática de 31 años.

El mandatario chino dijo que el respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial es la base política de las relaciones entre China y Ucrania. Las dos partes deben mirar hacia el futuro, ver y manejar las relaciones bilaterales desde una perspectiva a largo plazo, continuar con la tradición de respeto y sinceridad mutuos y hacer avanzar la asociación estratégica China-Ucrania, dijo Xi.

🚨MUNDO: Presidente chinês Xi Jiping conversou com Zelensky por telefone e disse que a China vai atuar para um cessar-fogo o quanto antes na Ucrânia.



Xi vai enviar uma delegação ao país com o objetivo de encontrar uma “resolução” para a guerra. pic.twitter.com/bOmlmAdqN8 — CHOQUEI (@choquei) April 26, 2023

Xi Jinping: mediador entre Rusia y Ucrania

El presidente Xi ha dicho que el diálogo y las negociaciones son la única salida viable para la crisis de Ucrania y que nadie gana una guerra nuclear. Xi, el líder más poderoso que se ha abstenido de denunciar la invasión de Rusia, visitó Moscú el mes pasado.

Desde febrero, Xi ha promovido un plan de paz de 12 puntos, recibido con escepticismo por Occidente pero recibido con cautela por Kiev como una señal del interés chino en poner fin a la guerra.

China se centrará en promover las conversaciones de paz y hará esfuerzos para lograr un alto el fuego lo antes posible, dijo Xi a Zelenski, según los informes de los medios estatales chinos.