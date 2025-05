¿Transformación fallida? Las anomalías en Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lanzado en 2019 para capacitar a jóvenes desempleados, enfrenta graves irregularidades, desde beneficiarios que cobran sin trabajar, empresas fantasma hasta duplicidad de apoyos. Estas son solo algunas de las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Mexicanos Contra la Corrupción. A pesar de la inversión millonaria, los resultados son cuestionables y la falta de transparencia preocupa a expertos y ciudadanos.

¿Y la transformación? Las irregularidades en Jóvenes Construyendo el Futuro

Desde su inicio, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha mostrado fallas graves en su operación. Según Mary, una de las beneficiarias, “muchos, lo que hacían es meterse a la empresa no física y ahí se dividían el dinero que daban en ese entonces, como hubo muchas ahora sí que tranza, era empresa fantasma”. Esta declaración refleja cómo algunas compañías se registraron para recibir recursos sin ofrecer empleo real.

Además, se detectaron 2 mil 692 beneficiarios dados de alta en el Seguro Social como empleados, 1,160 que no fueron dados de baja tras concluir el programa y continuaron cobrando, y 6 mil 148 jóvenes que recibían doble ingreso al estar inscritos también en el Programa Nacional de Becas.

Denuncias y falta de transparencia, ¿qué pasará con el apoyo?

Mexicanos Contra la Corrupción documentó estas irregularidades y señaló que la Auditoría Superior de la Federación ha investigado el programa desde 2019. Leonardo Núñez, director de Investigaciones Aplicadas de esta organización, afirmó: “Hemos documentado como partes del Gobierno aparecen como funcionarios, pero también están cobrando en Jóvenes Construyendo el Futuro, en fin. A los señalamientos que han demostrado la falta de mecanismos de transparencia, como se usa discrecionalmente para apoyar a personas que no necesariamente tendrían que recibirlo”.

Incluso, algunos centros de trabajo inscritos no existen realmente. Emiliano Dávalos, del Taller Ortega en Iztapalapa, declaró: “No, no estamos. No sé por qué estamos ahí si no nos registramos, ni nada, es un poco raro”.

La realidad del apoyo: Recursos millonarios con resultados cuestionables

A la fecha, se han destinado más de 150 mil millones de pesos al programa; sin embargo, como explica Núñez, “dependiendo el estudio encuentras, hay tasas de entre 5 y 10 por ciento de personas que logran tener trabajo. Tenemos un programa inverificable, pero que ciertamente si estuviera dando los resultados que está prometiendo desde hace 6 años, tendríamos una caída en el desempleo, en la población juvenil que no ha sucedido”.

Hoy en día, Jóvenes Construyendo el Futuro muestra un alto gasto público con nulos resultados efectivos y múltiples irregularidades detectadas, lo que pone en duda su impacto real en la juventud mexicana.