Morena avala a las cuatro empresas encuestadoras para elegir a la corcholata ganadora

Durante la noche de este viernes 18 de agosto, el coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, dio a conocer que el partido ya había avalado a las cuatro casas encuestadoras que serán sorteadas para que una de ellas gestione la elección de la corcholata ganadora en el proceso interno.

Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Manuel Velasco mandaron sus respectivas propuestas y todas fueron aceptadas por la Comisión de Encuestas de Morena, quienes ahora se preparan para el sorteo de la empresa ganadora que participará en la formulación del cuestionario.

Las cuatro casas firmarán una carta de confidencialidad para lo que resta del proceso; mientras tanto, con esta confirmación por parte de Mario Delgado, zanjan la polémica iniciada por Marcelo Ebrard, quien se negó a firmar el acuerdo del sorteo de las casas encuestadoras.

#IMPORTANTE | @mario_delgado, presidente nacional de @PartidoMorenaMx, dijo que se avalaron las cuatro empresas encuestadoras para definir al eventual candidato presidencial de su partido. pic.twitter.com/L2mqwSpzV9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 19, 2023

Habrá una encuestadora avalada por Ebrard, lugar cedido por Ricardo Monreal

Marcelo Ebrard logró esta noche incluir a una empresa encuestadora de su confianza para la aplicación de los cuestionarios que definirán al candidato presidencial de Morena.

Esto después de que Ricardo Monreal eliminó su propuesta que resultó ganadora en sorteo que se celebró la noche de ayer. El método de encuestas será el que definirá al candidato presidencial de Morena que ha sido bautizado como coordinador nacional de la Cuarta Transformación.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, comentó que una encuestadora propuesta por Ebrard entrará en el proceso monerista. "Sí. Él nos mandó por escrito que retiraba las propuestas que había hecho de las encuestadoras. Por lo tanto, asignamos por prelación y la siguiente sería una propuesta de Marcelo Ebrard", concluyó el dirigente de Morena.