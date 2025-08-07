Llanto y caos en Reforma: Comerciantes indígenas son desalojados y acusan desapariciones | Mientras Dormía

Entre gritos, tensión y tristeza, este jueves 7 de agosto, Mientras Usted Dormía, en la CDMX, comerciantes ambulantes indígenas fueron desalojados en un operativo de última hora sobre Paseo de la Reforma.

La señora Dionisia López rompió en llanto frente a las cámaras al ver cómo su mercancía y su local eran retirados: “¿Ahora qué voy a hacer?”, dijo, sin poder contener las lágrimas.

Mientras el gobierno capitalino asegura que solo se “recuperó la vía pública”, los afectados acusan abusos y desaparición de dos de sus compañeros.

Desalojo, desaparición y desmantelamientos sin avisos formales

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada y provocó caos en la zona, donde decenas de vendedores habían permanecido por más de seis meses. Muchos de ellos aseguran que no recibieron notificación formal y que fueron sorprendidos mientras dormían.

Las estructuras fueron desmanteladas y la mercancía, en su mayoría artesanal, fue retirada sin posibilidad de recuperación; la tensión escaló rápidamente ante el enojo de los presentes, quienes exigieron respeto a su derecho al trabajo y a la dignidad de sus pueblos originarios.

“Uno todavía trabaja para un refresco, para la comida, pero ahora, ¿qué voy a hacer?”, expresó Dionisia López, mientras recogía lo poco que quedó de su puesto.

Por su parte, Regina Ramírez, otra de las comerciantes afectadas, denunció la desaparición de dos compañeros tras el operativo: “Estamos exigiendo que nos los regresen y que nos regresen con la mercancía con la que trabajamos, es nuestro derecho y nuestro sustento”.

#MientrasDormía | La señora Dionisia López, comerciante indígena, lamenta la pérdida de su mercancía.



Durante la madrugada, el gobierno capitalino trató de liberar la avenida Paseo de la Reforma, donde López ha vendido sus productos por seis meses. @oscar_mendoza31 con la… pic.twitter.com/FPLQ8ErbFg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 7, 2025

Comerciantes indígenas, sin oportunidad de defender sus fuentes de ingreso

Durante la intervención, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, equipados con cascos, escudos y toletes, resguardaron el perímetro para permitir que los funcionarios del gobierno capitalino retiraran los puestos, lo que generó inconformidad entre los vendedores.

Algunos de los comerciantes protestaron por la acción, acusando que no se les dio oportunidad de defender su fuente de ingresos y que se llevaron sus productos sin darles explicación alguna.

