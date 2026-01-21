Logo Inklusion Sitio accesible
El requisito obligatorio en 2026 para poder tramitar tu acta de nacimiento en línea

Tramitar tu acta de nacimiento certificada ahora es más fácil y al alcance de tu celular, pero este 2026 hay un nuevo requisito para poder sacarla en línea.

Escrito por:  Iveth Ortiz

Los tiempos de ir a módulos para tramitar un documento oficial han quedado atrás. Como parte de este nuevo proceso de modernización digital, el acta de nacimiento en línea ahora tiene un nuevo requisito

Hay que recordar que desde agosto de 2025, todos los trámites relacionados con actas de nacimiento o matrimonio se concentraron en la nueva Plataforma Nacional de Registro Civil , pero ¿cuáles fueron los cambios?

¿Cuál es el nuevo requisito obligatorio para tramitar el acta de nacimiento en 2026?

Ahora, el requisito indispensable para tramitar el documento certificado es tener una cuenta Llave MX, el sistema de identidad digital del gobierno actual.

Con la Llave MX se busca validar tu identidad, obteniendo datos personales, correo electrónico y número de teléfono celular. Una plataforma necesaria para aquellos que quieran inscribirse a programas sociales y servicios gubernamentales.

Con este nuevo proceso, primero deberás crear tu cuenta o recuperar tu contraseña, en caso de ya haberte dado de alta en el portal. Además, deberás proporcionar tu CURP y escoger el método de pago para poder obtener tu acta certificada en menos de 24 horas.

¿Cómo crear tu cuenta en Llave MX paso a paso?

Si aún no tienes tu Llave MX, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te explicamos el paso a paso para crearla, y toma menos de 10 minutos:

  • Ingresa al sitio: https://www.llave.gob.mx
  • Selecciona "crear tu cuenta"
  • Ingresa tu CURP y verifica tus datos personales.
  • Da clic en “Siguiente”.
  • Registra un correo electrónico activo.
  • Crea una contraseña segura y acepta los términos y condiciones.
  • Revisa tu correo: ahí recibirás la confirmación de tu cuenta Llave MX.

¿Cuánto cuesta el acta de nacimiento en línea en 2026?

¡Presta atención! El costo depende del estado donde fuiste registrado, no de donde vivas actualmente. Estos son los precios oficiales publicados en la plataforma:

  1. Aguascalientes: $110.00
  2. Baja California: $243.00
  3. Baja California Sur: $232.00
  4. Campeche: $119.00
  5. Coahuila: $209.00
  6. Colima: $102.00
  7. Chiapas: $123.00
  8. Chihuahua: $128.00
  9. Ciudad de México: $98.00
  10. Durango: $158.00
  11. Guanajuato: $130.00
  12. Guerrero: $100.00
  13. Hidalgo: $147.00
  14. Jalisco: $98.00
  15. Estado de México: $74.00
  16. Michoacán: $168.00
  17. Morelos: $113.00
  18. Nayarit: $82.00
  19. Nuevo León: $68.00
  20. Oaxaca: $131.00
  21. Puebla: $170.00
  22. Querétaro: $141.00
  23. Quintana Roo: $57.00
  24. San Luis Potosí: $127.00
  25. Sinaloa: $124.00
  26. Sonora: $104.00
  27. Tabasco: $113.00
  28. Tamaulipas: $114.00
  29. Tlaxcala: $170.00
  30. Veracruz: $199.00
  31. Yucatán: $229.00
  32. Zacatecas: $110.00

Una vez que descargues tu acta en formato PDF, tu documento será válido para trámites oficiales, escolares, laborales y administrativos.

