¡Llegó el día! Hoy se estrena Godzilla vs. Kong en México

Finalmente llegó el día. Este miércoles 24 de marzo se estrena Godzilla vs. Kong en cines mexicanos. Desde hace meses, las redes sociales han estado divididas sobre quién será el ganador de esta épica batalla, y antes de que vayas al cine, sin olvidar cubrebocas y gel desinfectante, hacemos un repaso por lo que debes saber de este estreno.

LOS ORÍGENES

De entrada, esta nueva película forma parte de la saga conocida como ‘Monsterverse’ (universo de los monstruos), protagonizada por dos de las criaturas más admiradas y temidas en la historia del cine: de un lado tenemos a Godzilla, producto un desastre nuclear, y del otro a King Kong, el simio más fuerte y dominante sobre el planeta.

LA SAGA

Si quieres ver la nueva película y no quieres molestar a tus acompañantes sobre cosas que desconoces, es bueno que veas las películas previas del ‘Monsterverse’.

Cronológicamente, deberás empezar con ‘Godzilla’ (2014), disponible en Netflix; luego deberás seguir con ‘Kong: La Isla Calvera’ (2017), también disponible en Netflix; y finalmente terminar con ‘Godzilla: King of the Monsters’ (2019), disponible en HBO Go o para comprar digitalmente a través de Amazon Prime Video.

PODER MEXICANO

La cinta cuenta con un reparto plagado de estrellas, en el que resaltan los mexicanos Demián Bichir y Eiza González, quienes comparten créditos junto a Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Julian Dennison y Kyle Chandler.

¿DÓNDE PUEDO VER LA PELÍCULA?

Las redes sociales detrás de esta cinta señalan que por ahora, el ansiado estreno sólo podrá disfrutarse en cines de todo el país. En el caso de Estados Unidos, el estreno será simultáneo en salas y la plataforma HBO Max.

Si decides ir al cine, recuerda siempre que la pandemia por Covid-19 sigue activa, por lo que no olvides tu cubrebocas, gel desinfectante y respetar siempre la sana distancia.

MEMES, FIELES COMPAÑEROS

Por supuesto, los primeros memes sobre este gran estreno no faltaron, pues algunos ya presumieron que verán la cinta en compañía se su amorcito.

Aquí bien puesto para ver Godzilla vs Kong , en compañía de mi Novia Invisible: pic.twitter.com/ZLmwl2J3v2 — Güero Jalisco (@guerojalisco23) March 24, 2021

Otros tantos hicieron énfasis en las indicaciones de las autoridades sanitarias para pedir a los fanáticos que se queden en casa... Y ellos puedan disfrutar de la película en el cine sin la preocupación de contagiarse.

Godzilla vs Kong se convirtio en un meme antes de su estreno, no esperaba menos de una lagartija y un chango, mas que se agarren a putazos y gane la lagartiga... pic.twitter.com/2oiUY4FSLe — Luanez (@Luanez5) March 24, 2021

