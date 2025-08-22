¿Dónde está lloviendo hoy en CDMX? Reporte EN VIVO 22 de agosto 2025: zonas afectadas
Este viernes la lluvia en CDMX se hace presente hoy en gran parte de la capital, por lo que las autoridades han emitido recomendaciones. Alcaldías afectadas.
Este viernes 22 de agosto de 2025 la lluvia se registra hoy la Ciudad de México (CDMX). Las autoridades ha emitido la Alerta Amarilla en algunas alcaldías, en donde incluso ya se reporta la presencia de granizo y algunos encharcamientos.
La Alerta Amarilla se activó esta tarde por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo para la tarde y noche del viernes 22/08/2025 en las alcaldías:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
Se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo para la tarde y noche del viernes 22/08/2025 en las demarcaciones de @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx y…
EN VIVO
Encharcamientos se hacen presente en Iztapalapa
Esta tarde, debido a la lluvia de hoy, ya se reportan zonas con encharcamiento sobre varias calles y avenidas en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la CDMX.
⚠️Se registra encharcamiento sobre Fuerte de Loreto y Carlos Pacheco, colonia Ejército de Agua Prieta, @Alc_Iztapalapa.
Espejo 15 m y tirante 10 cm.
⚒️#OperativoLluvias2025#Tlaloque2025 @SEGIAGUA@SGIRPC_CDMX
☎️#911CDMX
📹#OjosDeLaCiudad#TrabajandoJuntos #C5OjosDeLaCDMX
#PrecaucionVial 🚧🛑Encharcamiento sobre Av. Canal de Tezontle y 22 de Diciembre de 1850, colonia Leyes de Reforma 3ra. Sección, @Alc_Iztapalapa.
🌊 Espejo de 15 m y tirante de 15 cm.
⚒️#OperativoLluvias2025 #Tlaloque2025@SEGIAGUA @SGIRPC_CDMX#911CDMX #OjosDeLaCiudad… pic.twitter.com/AGBT6cq3HR
⚠️#TomaPrecauciones Encharcamiento en Gregorio Torres Quintero y Javier Mina, colonia San Miguel, @Alc_Iztapalapa.
🌊 Espejo de 10 m y tirante de 20 cm.
⚒️#OperativoLluvias2025@SEGIAGUA @SGIRPC_CDMX#911CDMX #OjosDeLaCiudad#TrabajandoJuntos #C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/d4M2HqE9Xy
Alcaldías de CDMX registran lluvia con granizo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de CDMX informó que se reporta la presencia de fuertes lluvias con caída de granizo en las alcaldías:
Azcapotzalco
Benito Juárez
Cuauhtémoc
Iztacalco
Iztapalapa
Miguel Hidalgo
Venustiano Carranza
Mientras que hay lluvia ligera en Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Gustavo A. Madero
Se observan lluvias fuertes con caída de #granizo en: @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @AlcCuauhtemocMx, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx y @A_VCarranza. Ligeras en: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob y @TuAlcaldiaGAM. Mantente informado. #TrabajandoJuntos…
Metro de CDMX activa marcha de seguridad por lluvia
El Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 4, 5, 8, 9, A, B y 12.
#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 4, 5, 8, 9, A, B y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.
Toma previsiones.
Zona centro de CDMX registra lluvia este viernes
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que se registra lluvia en la zona centro de la CDMX, como en Avenida Álvaro Obregón y Avenida Cuauhtémoc.
15:11 #PrecauciónVial | Se registra #Lluvia en la zona Centro de la #CDMX, Av. Álvaro Obregón y Av. Cuauhtémoc.