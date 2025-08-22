Este viernes 22 de agosto de 2025 la lluvia se registra hoy la Ciudad de México (CDMX). Las autoridades ha emitido la Alerta Amarilla en algunas alcaldías, en donde incluso ya se reporta la presencia de granizo y algunos encharcamientos.

La Alerta Amarilla se activó esta tarde por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo para la tarde y noche del viernes 22/08/2025 en las alcaldías:



Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza