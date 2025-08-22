Logo InklusionSitio accesible
¿Dónde está lloviendo hoy en CDMX? Reporte EN VIVO 22 de agosto 2025: zonas afectadas

Este viernes la lluvia en CDMX se hace presente hoy en gran parte de la capital, por lo que las autoridades han emitido recomendaciones. Alcaldías afectadas.

Escrito por: Iván Ramírez
Lluvias en CDMX
Lluvias en CDMX hoy 15 de agosto de 2024|Twitter/SkyAlertStorm

Este viernes 22 de agosto de 2025 la lluvia se registra hoy la Ciudad de México (CDMX). Las autoridades ha emitido la Alerta Amarilla en algunas alcaldías, en donde incluso ya se reporta la presencia de granizo y algunos encharcamientos.

La Alerta Amarilla se activó esta tarde por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo para la tarde y noche del viernes 22/08/2025 en las alcaldías:

  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Venustiano Carranza

EN VIVO

Encharcamientos se hacen presente en Iztapalapa

Esta tarde, debido a la lluvia de hoy, ya se reportan zonas con encharcamiento sobre varias calles y avenidas en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la CDMX.

Alcaldías de CDMX registran lluvia con granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de CDMX informó que se reporta la presencia de fuertes lluvias con caída de granizo en las alcaldías:

Azcapotzalco
Benito Juárez
Cuauhtémoc
Iztacalco
Iztapalapa
Miguel Hidalgo
Venustiano Carranza

Mientras que hay lluvia ligera en Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Gustavo A. Madero

Metro de CDMX activa marcha de seguridad por lluvia

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 4, 5, 8, 9, A, B y 12.

Zona centro de CDMX registra lluvia este viernes

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que se registra lluvia en la zona centro de la CDMX, como en Avenida Álvaro Obregón y Avenida Cuauhtémoc.

