Lluvia de meteoros Táuridas 2025: ¿Cuándo y a qué hora verla?

El cielo de noviembre traerá un espectáculo natural que cada año cautiva a los amantes de la astronomía: la lluvia de meteoros Táuridas del Sur 2025. Aquí te contamos cuándo y a qué hora podrás observar este maravilloso fenómeno.

Lluvia de meteoros Táuridas 2025

Aunque no es una de las lluvias más intensas del calendario astronómico, las Táuridas destacan por su elegancia y por la posibilidad de producir bólidos, esas bolas de fuego que cruzan el firmamento y convierten el cielo en un lienzo fugaz de luz y color.

La lluvia de meteoros Táuridas del Sur alcanzará su punto máximo este miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 8:00 a.m. (hora de Miami), según el sitio especializado EarthSky.

OTRA #TÁURIDA #SPMN071125C REGISTRADA AYER SOBRE EL ALT BERGUEDÀ, #BARCELONA a las 2h28m25s TUC (3h28 CEST). En esta toma de Jordi Gil @jgil65 lo vemos bajo la constelación de la #OsaMenor. Pasa al listado actualizado de bólidos meteóricos del @ice_csic

🌠https://t.co/dApS24LREh pic.twitter.com/MhdE72DSZQ — Red Investigación Bólidos y Meteoritos (SPMN) (@RedSpmn) November 8, 2025

De acuerdo con Robert Lunsford, coordinador de reportes de bolas de fuego de la Sociedad Meteorológica Estadounidense (AMS), esta lluvia no genera una gran cantidad de meteoros por hora; solo genera cinco.

“Siempre que esté oscuro durante ese período, de octubre a inicios de noviembre, se podrán ver estos meteoros lentos provenientes de la constelación de Aries en octubre y de las Táuridas en noviembre”, explicó.

¿Cuándo y cómo ver las lluvias de meteoros en noviembre 2025?

Los expertos recomiendan buscar un lugar alejado de las luces urbanas, con cielos despejados, y observar después del atardecer y antes de la medianoche, cuando la interferencia lunar sea menor.

Las Táuridas se verán mejor desde el hemisferio norte, aunque también serán visibles en el sur, aunque con menor intensidad, ya que el radiante se ubicará más bajo en el cielo.

Próximas lluvias de meteoros de 2025:



Táuridas del Norte: 11-12 de noviembre

Leónidas: 16-17 de noviembre

Gemínidas: 13-14 de diciembre

Úrsidas: 21-22 de diciembre

¿Cómo se originan las Táuridas?

Las Táuridas se originan a partir del cometa 2P/Encke, un cuerpo celeste con la órbita más corta conocida, de apenas 3,3 años, en comparación con los cometas de largo período, que pueden tardar entre 200 y 1,000 años en completar su recorrido alrededor del Sol.

Es decir, cada vez que la Tierra cruza la nube de polvo y fragmentos que deja este cometa, se produce la lluvia de meteoros.

En años anteriores, este fenómeno ha generado espectaculares bólidos durante la temporada de Halloween, lo que le ha valido el apodo de los “bólidos de Halloween”.