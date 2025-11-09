Logo InklusionSitio accesible
Lluvia de meteoros Táuridas 2025: ¿Cuándo y a qué hora verla?

La lluvia de meteoros Táuridas 2025 alcanzará su punto máximo este noviembre. Descubre la fecha exacta, la mejor hora y cómo disfrutar del espectáculo celeste.

Notas
Salud y Educación
Escrito por: Alejandra Gómez
El cielo de noviembre traerá un espectáculo natural que cada año cautiva a los amantes de la astronomía: la lluvia de meteoros Táuridas del Sur 2025. Aquí te contamos cuándo y a qué hora podrás observar este maravilloso fenómeno.

Lluvia de meteoros Táuridas 2025

Aunque no es una de las lluvias más intensas del calendario astronómico, las Táuridas destacan por su elegancia y por la posibilidad de producir bólidos, esas bolas de fuego que cruzan el firmamento y convierten el cielo en un lienzo fugaz de luz y color.

La lluvia de meteoros Táuridas del Sur alcanzará su punto máximo este miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 8:00 a.m. (hora de Miami), según el sitio especializado EarthSky.

De acuerdo con Robert Lunsford, coordinador de reportes de bolas de fuego de la Sociedad Meteorológica Estadounidense (AMS), esta lluvia no genera una gran cantidad de meteoros por hora; solo genera cinco.

“Siempre que esté oscuro durante ese período, de octubre a inicios de noviembre, se podrán ver estos meteoros lentos provenientes de la constelación de Aries en octubre y de las Táuridas en noviembre”, explicó.

¿Cuándo y cómo ver las lluvias de meteoros en noviembre 2025?

Los expertos recomiendan buscar un lugar alejado de las luces urbanas, con cielos despejados, y observar después del atardecer y antes de la medianoche, cuando la interferencia lunar sea menor.

Las Táuridas se verán mejor desde el hemisferio norte, aunque también serán visibles en el sur, aunque con menor intensidad, ya que el radiante se ubicará más bajo en el cielo.

Próximas lluvias de meteoros de 2025:

  • Táuridas del Norte: 11-12 de noviembre
  • Leónidas: 16-17 de noviembre
  • Gemínidas: 13-14 de diciembre
  • Úrsidas: 21-22 de diciembre

¿Cómo se originan las Táuridas?

Las Táuridas se originan a partir del cometa 2P/Encke, un cuerpo celeste con la órbita más corta conocida, de apenas 3,3 años, en comparación con los cometas de largo período, que pueden tardar entre 200 y 1,000 años en completar su recorrido alrededor del Sol.

Es decir, cada vez que la Tierra cruza la nube de polvo y fragmentos que deja este cometa, se produce la lluvia de meteoros.

En años anteriores, este fenómeno ha generado espectaculares bólidos durante la temporada de Halloween, lo que le ha valido el apodo de los “bólidos de Halloween”.

