Doble frente frío recorre todo México: estados donde se prevén bajas temperaturas

Durante las próximas horas, México enfrentará un doble golpe. El frente frío número 26 , junto con la llegada del sistema frontal número 27, provocarán un descenso en las temperaturas, lluvias, vientos fuertes y posibles afectaciones en el clima.

Mientras algunas regiones amanecerán bajo cero, otras seguirán con calor intenso. En tanto que, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por heladas, bancos de niebla y rachas de viento que podrían provocar riesgos en carreteras y zonas urbanas.

Temperaturas en México: ¿en dónde hará frío hoy?

El frío no será parejo y algunos estados se llevarán la peor parte, especialmente en zonas montañosas, durante la madrugada del lunes 5 de enero de 2026.

Las temperaturas mínimas más extremas, de -10 a -5 grados, se registrarán en zonas serranas de Chihuahua y Durango, con heladas severas. Otros estados donde el termómetro bajará de los cero grados incluyen:



Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Mientras tanto, en Michoacán y Guerrero, las temperaturas máximas alcanzarán hasta 40 grados, un choque térmico que puede afectar la salud.

🥶 ¡Abrígate bien! Continuarán las bajas #Temperaturas en gran parte del territorio nacional durante la madrugada del lunes. pic.twitter.com/RLT0IoMqbq — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 5, 2026

Lluvias en México: estados donde se esperan tormentas

Aunque el hielo no se va, la lluvia también estará presente en varias regiones del país debido al ingreso de humedad del océano Pacífico.

Durante las próximas horas y para el lunes se prevén:



Chubascos (5 a 25 mm) en Baja California, Guerrero y Oaxaca

en Baja California, Guerrero y Oaxaca Lluvias aisladas en Michoacán, Chiapas y Quintana Roo

Además, se prevén chubascos dispersos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que Veracruz y Tabasco podrían registrar precipitaciones ligeras.

Las autoridades advierten que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad, especialmente en carreteras y zonas montañosas, por lo que piden extremar precauciones.

Clima en CDMX: ¿Hará frío este lunes?

En la Ciudad de México (CDMX), el clima se mantendrá relativamente estable, pero con mañanas frías. Para este lunes se espera:



Temperatura mínima: 7 a 9 °C

Temperatura máxima: 23 a 25 °C

Cielo parcialmente nublado y sin lluvia

En Toluca, se espera una mínima de 1 a 3 grados y heladas en zonas altas de la entidad mexiquense. Durante la tarde, el clima irá mejorando, aunque para la noche el termómetro volverá a descender.