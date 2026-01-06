Logo Inklusion Sitio accesible
¡Reyes Magos congelados! Frente Frío 27 y temperaturas para el 6 de enero; así el Clima en México

El ingreso del frente frío 27 provocará un marcado descenso de temperatura, rachas de viento y heladas; así será el Clima en México este 6 de enero.

Clima 06 de enero de 2026
El frente frío número 27 entrará a nuestro país este martes.|FIA
Escrito por:  Jimena Romero

¡Se can a congelar los Reyes Magos! La Comisión Nacional de Agua alertó a ciudadanos por temperaturas heladas y de bastante frío; así el Clima en México este 6 de enero de 2026.

El invierno refuerza su presencia con la llegada del frente frío núm. 27 al noroeste de México. Este sistema, en combinación con corrientes en chorro, traerá vientos de hasta 50 km/h y un descenso térmico notable.

Mientras tanto, una circulación anticiclónica (caracterizada por tener aire hundiéndose en su centro, lo que genera cielos despejados y condiciones estables) mantendrá cielos despejados en la mayor parte del territorio, pero no te confundas: esto favorece que el calor se escape por la noche, provocando madrugadas sumamente frías con bancos de niebla en el centro y norte del país.

Temperaturas en México: ¿En dónde hará frío hoy?

El frío extremo se concentrará en las zonas altas. Si vives en el norte o en las sierras del centro, prepara la ropa térmica. El mapa de temperaturas mínimas para la madrugada del martes queda así:

  • Extremo (-10 a -5 °C): Sierras de Chihuahua y Durango (heladas seguras).
  • Muy Frío (-5 a 0 °C): Zonas montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.
  • Fresco (0 a 5 °C): Sierras de Coahuila, Jalisco, Michoacán y la Ciudad de México.

Lluvias en México: Estados donde se esperan tormentas

Aunque el país está mayormente seco, la humedad del Pacífico y el Caribe provocará algunas precipitaciones. No olvides el paraguas si te encuentras en:

  • Chubascos: Baja California, Guerrero y Oaxaca.
  • Lluvias aisladas: Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Además, se advierte de oleaje elevado de hasta 3 metros en la costa occidental de la Península de Baja California y de hasta 2 metros en el Golfo de Tehuantepec.

Clima en CDMX: ¿Hará frío este martes?

Para este martes 6 de enero, los habitantes de la Ciudad de México sentirán un amanecer bastante gélido. Se esperan temperaturas de 0 a 5 °C en las zonas boscosas y periféricas (como Tlalpan, Milpa Alta y Cuajimalpa).

Durante el día, el cielo estará despejado, pero la masa de aire frío mantendrá un ambiente fresco. Si los Reyes Magos dejaron una bicicleta o patines, lo ideal es salir a probarlos después del mediodía, cuando el sol caliente un poco más la superficie.

Contraste térmico: ¿Dónde hará calor?

A pesar de los frentes fríos, el sur de México sigue registrando temperaturas elevadas durante la tarde. Estados como Michoacán y Guerrero podrían alcanzar máximas de entre 35 y 40 °C. Otros estados como Nayarit, Morelos y las costas de Jalisco y Oaxaca mantendrán un ambiente caluroso de hasta 35 °C, creando un contraste extremo entre el amanecer y la tarde.

