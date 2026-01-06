¿Te toca cobrar más? Revelan nuevo monto de la Pensión Bienestar 2026 y calendario de pagos

El primer depósito del año de la Pensión para el Bienestar ya tiene fecha para este bimestre enero-febrero 2026. Pero la mejor noticia para los beneficiarios es que viene acompañada de un aumento.

¿Cuánto dinero depositarán en la Pensión Bienestar 2026?

Durante todo el 2026, los montos confirmados quedan de la siguiente manera:



Pensión para Adultos Mayores : 6 mil 400 pesos bimestrales

: 6 mil 400 pesos bimestrales Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales

3 mil 100 pesos bimestrales Pensión para Personas con Discapacidad : 3 mil 300 pesos bimestrales

: 3 mil 300 pesos bimestrales Programa de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos bimestrales

Estos apoyos se entregan de forma directa con la tarjeta del Banco del Bienestar, bajo el argumento de garantizar que el recurso llegue completo a cada derechohabiente.

Calendario de pagos Pensión Bienestar enero–febrero 2026

¡Tenlo en cuenta! En este primer bimestre, los pagos se harán a partir del lunes 5 y hasta el miércoles 28 de enero, de forma escalonada según la primera letra del apellido.



A: Lunes 5

B: Martes 6

C: Miércoles 7 y jueves 8

D, E, F: Viernes 9

G: Lunes 12 y martes 13

H, I, J, K: Miércoles 14

L: Jueves 15

M: Viernes 16 y lunes 19

N, Ñ, O: Martes 20

P, Q: Miércoles 21

R: Jueves 22 y viernes 23

S: Lunes 26

T, U, V: Martes 27

W, X, Y, Z: Miércoles 28

Las autoridades recomiendan no acudir antes de la fecha asignada, ya que el dinero se deposita automáticamente y puede retirarse cualquier día.

Durante este mes, más de 18.2 millones de personas recibirán alguno de los apoyos sociales del Gobierno federal. La inversión total asciende a 99 mil 345 millones de pesos, una cifra que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las prioridades del gasto público.

Pensión Bienestar 2026: más dinero, pero ¿más deudas?

Aunque el anuncio del nuevo pago genera expectativa cada bimestre, especialistas en finanzas públicas han advertido que el fondo de pensiones enfrenta riesgos estructurales.

Si bien el programa se presenta como uno de los principales ejes sociales del país, especialistas advierten que su sostenibilidad a largo plazo sigue siendo incierta, sobre todo frente a otros rubros donde el gasto público no deja de aumentar.