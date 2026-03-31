Lluvias en CDMX hoy: alcaldías y zonas afectadas; prevén actividad eléctrica y granizo

Hoy martes 31 de marzo de 2026 se prevé una tarde de lluvias en distintas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), afectando así la movilidad para quienes circulen en diversas avenidas y usen el transporte público.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó la pesencia de lluvias fuertes y ligeras en al menos seis alcaldías, de acuerdo con el último reporte.

🗣️ Lluvia al Oriente y centro de la #CDMX.

Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco. pic.twitter.com/MzorS6D6GH — MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) March 31, 2026

¿Dónde está lloviendo fuerte en CDMX hoy? Alcaldías afectadas

Se prevé que las condiciones para lluvias continúen durante la tarde y noche en la CDMX. Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Esta tarde se registran lluvias en las alcaldías:



Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Xochimilco

Hay lluvias ligeras y chubascos en:



Iztacalco

Tlalpan

Venustiano Carranza

Se observan lluvias fuertes en @Alcaldia_Coy, @Alc_Iztapalapa y @XochimilcoAl.



Lluvias ligeras y chubascos en @IztacalcoAl, @TlalpanAl y @A_VCarranza.



Se prevé que las condiciones para lluvias continúen durante la tarde y noche en la Ciudad de México. Las lluvias pueden estar… pic.twitter.com/yZgA7YhYKN — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 31, 2026

Alertan caída de granizo en CDMX hoy 31 de marzo de 2026

El pronóstico prevé ambiente templado con cielo nublado y lluvias fuertes puntuales, con actividad eléctrica y posible caída de granizo, así como vientos con rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

La madrugada del miércoles será muy fría en el sur y poniente, mientras que por la tarde habrá ambiente cálido con lluvias ligeras y chubascos.

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En el Valle de México se prevé por la tarde ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México y la Ciudad de México.

A su vez, se prevé la caída de aguanieve en zonas montañosas con altitudes superiores a 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar de la región. (Nevado de Toluca y Ajusco).

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 20 a 22 °C. En Toluca, el pronostico indica una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 16 a 18 °C.

Pronóstico de lluvias para hoy 31 de marzo de 2026