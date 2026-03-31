Lluvias en CDMX hoy: alcaldías y zonas afectadas; prevén actividad eléctrica y granizo
Este martes 31 de marzo de 2026 se registrarán lluvias en distintas alcaldías de CDMX, lo que apodría fectar la movilidad hoy. ¿Cuáles son las zonas afectadas?
Hoy martes 31 de marzo de 2026 se prevé una tarde de lluvias en distintas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), afectando así la movilidad para quienes circulen en diversas avenidas y usen el transporte público.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó la pesencia de lluvias fuertes y ligeras en al menos seis alcaldías, de acuerdo con el último reporte.
🗣️ Lluvia al Oriente y centro de la #CDMX.— MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) March 31, 2026
Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco. pic.twitter.com/MzorS6D6GH
¿Dónde está lloviendo fuerte en CDMX hoy? Alcaldías afectadas
Se prevé que las condiciones para lluvias continúen durante la tarde y noche en la CDMX. Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.
Esta tarde se registran lluvias en las alcaldías:
- Coyoacán
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Xochimilco
Hay lluvias ligeras y chubascos en:
- Iztacalco
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
Se observan lluvias fuertes en @Alcaldia_Coy, @Alc_Iztapalapa y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 31, 2026
Lluvias ligeras y chubascos en @IztacalcoAl, @TlalpanAl y @A_VCarranza.
Se prevé que las condiciones para lluvias continúen durante la tarde y noche en la Ciudad de México. Las lluvias pueden estar… pic.twitter.com/yZgA7YhYKN
Alertan caída de granizo en CDMX hoy 31 de marzo de 2026
El pronóstico prevé ambiente templado con cielo nublado y lluvias fuertes puntuales, con actividad eléctrica y posible caída de granizo, así como vientos con rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora.
La madrugada del miércoles será muy fría en el sur y poniente, mientras que por la tarde habrá ambiente cálido con lluvias ligeras y chubascos.
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En el Valle de México se prevé por la tarde ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México y la Ciudad de México.
A su vez, se prevé la caída de aguanieve en zonas montañosas con altitudes superiores a 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar de la región. (Nevado de Toluca y Ajusco).
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 20 a 22 °C. En Toluca, el pronostico indica una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 16 a 18 °C.
Pronóstico de lluvias para hoy 31 de marzo de 2026
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes: Oaxaca y Chiapas
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche
- Intervalos de chubascos: Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo
- Lluvias aisladas: Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Colima