¡Caos por lluvias en CDMX! Caída de enorme árbol provoca daños en postes, barda y deja sin luz a vecinos de Coyoacán

Las intensas lluvias que azotaron a la Ciudad de México la madrugada de este lunes, provocaron la caída de un enorme árbol sobre la barda perimetral de una vivienda, ubicada en las calles de la colonia Barrio de San Lucas, en la alcaldía Coyoacán.

Así fue el colapso del árbol colapsa sobre escuela en Taxqueña

Los hechos ocurrieron en la esquina de la calle Antigua Camino Taxqueña, en la colonia Barrio de San Lucas, cuando las fuertes lluvias reblandecieron las raíces del árbol, provocando que cayera sobre la barda perimetral de una escuela.

Durante el desplome, el enorme arbusto derribó dos postes que sostenían las líneas de energía eléctrica, telefonía e internet, generando afectaciones en los servicios de la zona.

Además, el incidente provocó daños en la barda del inmueble. Pese a lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente fueron daños materiales.

Despliegan a bomberos y Protección Civil en Coyoacán

Elementos de Protección Civil, bomberos y personal de las empresas de servicios acudieron al sitio para acordonar el área, retirar el árbol y trabajar en la reposición de los postes y el restablecimiento de los servicios.

Vecinos aseguran que pasaron más de 8 horas sin que las autoridades realizarán los trabajos de limpieza en la zona.

¿Qué pasa si cae un árbol sobre mi auto en CDMX?

¡Atención, capitalinos! Todas las alcaldías de la Ciudad de México cuentan con un mecanismo para responder por los daños ocasionados por la caída de árboles; sin embargo, este tipo de "seguro" dependerá de la vía en la que te encuentres durante el momento del accidente.

Es decir, en caso de que el accidente ocurra sobre una vía primaria, el responsable de cubrir los daños será el Gobierno de la CDMX, pero, si ocurre en una vía secundaria, la alcaldía correspondiente deberá pagar por los daños.

Por otro lado, en caso de contar con un seguro con cobertura amplia, puedes acudir directamente con la agencia, pues ellos podrían brindarte la asesoría necesaria saber que hacer.