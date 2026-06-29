¡Terror en Iztapalapa! Explosión de gas al interior de una casa deja una persona herida en la López Portillo

En las primeras horas de este 29 de junio 2026, se registró una explosión por acumulación de Gas LP al interior de una casa, ubicada en la colonia José López Portillo, en la alcaldía Iztapalapa, CDMX; el saldo fue una persona lesionada.

La explosión de gas dejo graves daños en el inmueble, mientras otras cinco personas que se encontraban al interior de la vivienda fueron atendida por paramédicos.

Explosión de Gas LP en Iztapalapa: Atienden a lesionados y acordonan la zona del siniestro

Al lugar llegaron elementos de bomberos de la Ciudad de México, así como algunos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, quienes acordonaron la zona para evitar riesgos.

Por el momento, las autoridades capitalinas no revelaron detalles sobre el estado de salud de las personas lesionadas o el cómo ocurrieron los hechos de este lunes.

Afortunadamente, las personas lesionadas o afectadas por la explosión de Gas LP en Iztapalapa ya están siendo atendidas por las y los paramédicos.

Atendemos una deflagración originada por acumulación de gas LP en un domicilio en la Colonia José López Portillo, Alcaldía Iztapalapa. #AlMomento, informo que una persona resultó lesionada y fue canalizada para recibir atención médica; asimismo, cinco personas son valoradas y… pic.twitter.com/KQjpa9aCoq — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 29, 2026

Cierre de calles en la López Portillo por trabajos de emergencia tras explosión

La circulación en las calles de la José López Portillo se encuentra cerrada debido a los trabajos de los equipos de emergencia. Además, se reporta la presencia de unidades de emergencia estacionadas en la calles.

¿Qué hacer si detecto una fuga de gas en CDMX?

En caso de percibir una fuga de gas dentro de una casa, departamento o establecimiento en la Ciudad de México (CDMX), las autoridades recomiendan mantener la calma y realizar el siguiente protocolo.



Cierra la llave del tanque de gas o llave de paso

Ventila el lugar

Evita contacto con corrientes eléctricas

Sal del lugar

Llama a los servicios de emergencia

De acuerdo con Protección Civil, si tienes alguna emergencia debes comunicarte al 911, o a la estación central de bomberos 57 68 37 00, ellos acudirán al lugar en el que se presente está situación.

La fugas de gas suelen provocarse por el desgaste, deterioro o corrosión de tuberías y aparatos, instalaciones defectuosas o la mala instalación, lo que provoca escapes riesgosos que pueden terminar en graves explosiones o intoxicaciones, por ello es muy importante revisar o estar atento a cualquier señal que indique que pueda existir una fuga.