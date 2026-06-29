¡Siguen las inundaciones en la GAM! Autos quedan varados al intentar cruzar los encharcamientos en Gran Canal

Las intensas lluvias que azotaron la Ciudad de México (CDMX) durante el fin de semana, provocaron graves afectaciones en las calles de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), registrando importantes inundaciones que han complicado la circulación vehicular durante este lunes.

Entre las zonas afectadas por las inundaciones están el cruce de avenida San Juan de Aragón y avenida Gran Canal, esta última también resulto afectada el pasado sábado.

Más de 5 autos averiados y vialidades bajo el agua: El saldo de las inundaciones en la GAM

Los primero informes indican que las inundaciones de la GAM dejaron más de 5 vehículos averiados después de intentar cruzar la zona anegada, luego de que el nivel del agua alcanzara varios centímetros de altura.

En la zona se encuentran algunos automovilistas que quedaron varados en espera de apoyo, mientras otros optan por buscar rutas alternas para evitar el punto.

Se recomienda a las y los conductores extremar precauciones, reducir la velocidad y, de ser posible, evitar la zona inundada, mientras continúan las fuertes lluvias en CDMX y desciende el nivel del agua.

Vecinos aseguran que las inundaciones en Gran Canal son frecuentes

Por otro lado, las y los vecinos de la zona aseguran que las inundaciones en la Avenida Gran Canal no son algo nuevo, pues cada temporada de lluvia el cruce presenta acumulación de agua debido a problemas de drenaje, lo que genera afectaciones constantes a conductores y al tránsito.

Hasta el momento, las autoridades no han dado declaraciones sobre a las graves inundaciones que afectan vialidades importantes de la Gustavo A. Madero, por ello, se desconoce si pronto tomarán cartas en el asunto.

Así fue la inundación en avenida Gran Canal el pasado sábado; un auto quedó atrapado

Las fuertes lluvias en algunas zonas del Estado de México y la capital del país, provocaron que el nivel del agua se elevara en calles de la Avenida Gran Canal, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), dejando como saldo un auto atrapado.

La red de drenaje colapsó ante la gran cantidad de agua acumulada, dejando al menos dos tramos de la vialidad completamente anegados e imposibilitando el paso de vehículos.

Por su parte, un automóvil proveniente de la zona de Río de los Remedios, que conecta con la zona del municipio de Ecatepec, intentó cruzar la zona; sin embargo, quedó varado en medio de la inundación, que afectó ambos sentidos de la avenida.