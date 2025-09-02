¡CDMX bajo el agua! Coches descompuestos e inundaciones por fuertes lluvias de HOY

Una fuerte tormenta esta mañana ha provocado el estancamiento de vehículos, así como la inundación de calles y aceras en la Ciudad de México, dificultando el desplazamiento tanto de automóviles como de peatones. La intersección de Antonio Caso y Circuito Interior ha sido una de las zonas con mayores afectaciones.

🚨 Coches descompuestos, calles y banquetas inundadas, y afectaciones en la movilidad peatonal son el saldo del aguacero que sorprendió esta mañana a la #CDMX.



En la esquina de Antonio Caso y Circuito Interior se registra una importante anegación.



