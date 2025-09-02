Logo InklusionSitio accesible
¡CDMX bajo el agua! Coches descompuestos e inundaciones por fuertes lluvias de HOY

Fuertes lluvias afectan las calles de la CDMX hoy 2 de septiembre 2025 y una Alerta Naranja que se mantiene desde ayer. Toma tus precauciones.

Escrito por: Ollinka Méndez
Lluvias en la CDMX: consulta nuestro minuto a minuto sobre afectaciones por lluvias houy.
Toma tus precauciones, pues prevalecen las fuertes lluvias en la CDMX hoy 2 de septiembre 2025.|IA

Se ha emitido una Alerta Naranja debido a la continuidad de lluvias intensas que se prevén para la mañana de este martes 2 de septiembre de 2025. Las zonas afectadas son las alcaldías de Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Toma tus precauciones, pues la CDMX está bajo el agua.

¡¿Cómo estará el clima hoy en la CDMX?

Para el día de hoy, se espera un clima cálido en la Ciudad de México, con el cielo principalmente nublado. Existe la posibilidad de lluvias intensas, acompañadas de actividad eléctrica y una posible caída de granizo. Además, se anticipan vientos con fuertes ráfagas en la capital.

Fuertes lluvias en la CDMX dejan coches descompuestos

Una fuerte tormenta esta mañana ha provocado el estancamiento de vehículos, así como la inundación de calles y aceras en la Ciudad de México, dificultando el desplazamiento tanto de automóviles como de peatones. La intersección de Antonio Caso y Circuito Interior ha sido una de las zonas con mayores afectaciones.

Afectaciones en bajo puente de Viaducto Río de la Piedad y Circuito Interior

En la zona de Iztacalco, la inundación del bajo puente de Viaducto Río de la Piedad y Circuito Interior ha provocado afectaciones en el tránsito. Elementos de la policía ya se encuentran en el lugar para atender la situación.

Afectaciones por lluvias en túnel de Circuito Interior

El túnel de Circuito Interior, en la intersección con la calle Antonio Caso en la zona central de la Ciudad de México, se encuentra inundado en ambas direcciones, lo que está causando serias complicaciones en el tránsito vehicular.

