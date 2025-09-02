¡CDMX bajo el agua! Coches descompuestos e inundaciones por fuertes lluvias de HOY
Fuertes lluvias afectan las calles de la CDMX hoy 2 de septiembre 2025 y una Alerta Naranja que se mantiene desde ayer. Toma tus precauciones.
Se ha emitido una Alerta Naranja debido a la continuidad de lluvias intensas que se prevén para la mañana de este martes 2 de septiembre de 2025. Las zonas afectadas son las alcaldías de Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Toma tus precauciones, pues la CDMX está bajo el agua.
Se actualiza Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes para la mañana del martes 02/09/2025 en las demarcaciones de @Alcaldia_Coy, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa y @A_VCarranza.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/y1MCALfX1v— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 2, 2025
EN VIVO
¡¿Cómo estará el clima hoy en la CDMX?
Para el día de hoy, se espera un clima cálido en la Ciudad de México, con el cielo principalmente nublado. Existe la posibilidad de lluvias intensas, acompañadas de actividad eléctrica y una posible caída de granizo. Además, se anticipan vientos con fuertes ráfagas en la capital.
#PronósticoDelTiempo || ¡Excelente día!— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 2, 2025
Hoy tendremos ambiente cálido con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México.
Se pronostican lluvias fuertes 🌧️, actividad eléctrica🌩️ y posible caída de granizo☔️.
Pueden presentarse vientos con rachas fuertes en la capital del… pic.twitter.com/tdffvjhfcx
Fuertes lluvias en la CDMX dejan coches descompuestos
Una fuerte tormenta esta mañana ha provocado el estancamiento de vehículos, así como la inundación de calles y aceras en la Ciudad de México, dificultando el desplazamiento tanto de automóviles como de peatones. La intersección de Antonio Caso y Circuito Interior ha sido una de las zonas con mayores afectaciones.
🚨 Coches descompuestos, calles y banquetas inundadas, y afectaciones en la movilidad peatonal son el saldo del aguacero que sorprendió esta mañana a la #CDMX.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 2, 2025
En la esquina de Antonio Caso y Circuito Interior se registra una importante anegación.
¡Toma precauciones si vas a… pic.twitter.com/OKYXwgfW3i
Afectaciones en bajo puente de Viaducto Río de la Piedad y Circuito Interior
En la zona de Iztacalco, la inundación del bajo puente de Viaducto Río de la Piedad y Circuito Interior ha provocado afectaciones en el tránsito. Elementos de la policía ya se encuentran en el lugar para atender la situación.
#AlertaVialFIA Ya se registran afectaciones en el bajo puente de viaducto Río de la Piedad con Churubusco en la zona de Iztacalco.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 2, 2025
Policías se encuentran en el sitio@PLATA11CDMX con el reporte pic.twitter.com/uVvxjxFzjM
Afectaciones por lluvias en túnel de Circuito Interior
El túnel de Circuito Interior, en la intersección con la calle Antonio Caso en la zona central de la Ciudad de México, se encuentra inundado en ambas direcciones, lo que está causando serias complicaciones en el tránsito vehicular.
#AlertaVialFIA | El túnel de Circuito Interior a la altura de Antonio Caso en la zona centro de la #CDMX, se está inundando en ambos sentidos por lo que el avance es muy complicado. @isidrocorro con el reporte pic.twitter.com/jBI8Tr5G1O— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 2, 2025