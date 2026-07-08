VIDEO: Caos vial, alerta de tráfico y policías heridos deja aparatoso choque entre patrulla y camión de ruta en Guadalajara

En Guadalajara, Jalisco, este martes 7 de julio se registró un aparatoso choque entre una patrulla de la Secretaría de Seguridad del Estado y un camión de transporte público de la ruta 153.

El accidente, que quedó registrado en video, dejó una aparatosa escena, caos vial y una intensa movilización por parte de los cuerpos de emergencia.

¿Cómo ocurrió el choque entre la patrulla y el camión en Guadalajara?

De acuerdo con la información preliminar por parte de las autoridades, la patrulla circulaba por el carril exclusivo de Mi Macro Periférico con dirección de la avenida Zapotlanejo hacia Juan Pablo II cuando, al llegar al cruce con la calle Betania, fue impactada por un camión de la ruta 153.

La fuerza del choque provocó que la patrulla saliera proyectada hacia la infraestructura vial; primero golpeó un semáforo y una caja de control del sistema; después dio varias volteretas antes de terminar nuevamente sobre sus ruedas dentro del carril confinado, lo que obligó a cerrar parcialmente la circulación en ese punto de Guadalajara.

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🔴#IMPORTANTE | Momento exacto del accidente vehicular entre una patrulla y un camión del transporte público sobre Periférico y Betania en la Col. El Bethel en Guadalajara. pic.twitter.com/ntOnlRR6pP — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 7, 2026

Policías resultaron lesionados tras el accidente

Minutos después del percance, corporaciones de seguridad y servicios de emergencia desplegaron un operativo para atender a los ocupantes de la unidad oficial; al sitio acudieron elementos de la Policía del Estado, Policía Vial y personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.

Los dos oficiales que viajaban en la patrulla, adscritos a la Policía Estatal Penitenciaria, recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a distintos hospitales con lesiones reportadas como de consideración regular, mientras los cuerpos de auxilio aseguraban la zona para evitar nuevos incidentes.

El conductor del camión escapó del lugar

Mientras los paramédicos auxiliaban a los policías, se confirmó que ninguno de los pasajeros del camión de la ruta 153 sufrió lesiones derivadas del choque; sin embargo, el conductor de la unidad abandonó el sitio antes del arribo de las autoridades.

Las investigaciones quedaron a cargo de las instancias correspondientes, que también revisarán las cámaras del sistema C5 para establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.