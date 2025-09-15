Logo InklusionSitio accesible
Alerta Roja por lluvias en Iztapalapa: Puente de la Concordia se inunda; CDMX con alerta naranja

Fuertes lluvias provocan la inundación del Puente de la Concordia en Iztapalapa, CDMX; autoridades activan Alerta Roja hoy 14 de septiembre 2025.

Escrito por: Alejandra Gómez
Las fuertes lluvias de hoy 14 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX) han provocado la inundación del Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Las autoridades locales activaron la Alerta Roja para prevenir riesgos y exhortan a la población a evitar transitar por la zona. Equipos de emergencia se encuentran desplegados para atender cualquier eventualidad y mantener informada a la ciudadanía sobre la evolución de la situación.

Activan Alerta Roja

Se activa la Alerta Roja por intensas lluvias y posible caída de granizo por la noche del domingo 14 de septiembre, en la alcaldía Iztapalapa.

