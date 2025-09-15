Alerta Roja por lluvias en Iztapalapa: Puente de la Concordia se inunda; CDMX con alerta naranja

Las fuertes lluvias de hoy 14 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX) han provocado la inundación del Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Las autoridades locales activaron la Alerta Roja para prevenir riesgos y exhortan a la población a evitar transitar por la zona. Equipos de emergencia se encuentran desplegados para atender cualquier eventualidad y mantener informada a la ciudadanía sobre la evolución de la situación.