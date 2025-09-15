Alerta Roja por lluvias en Iztapalapa: Puente de la Concordia se inunda; CDMX con alerta naranja
Fuertes lluvias provocan la inundación del Puente de la Concordia en Iztapalapa, CDMX; autoridades activan Alerta Roja hoy 14 de septiembre 2025.
Las fuertes lluvias de hoy 14 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX) han provocado la inundación del Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.
Las autoridades locales activaron la Alerta Roja para prevenir riesgos y exhortan a la población a evitar transitar por la zona. Equipos de emergencia se encuentran desplegados para atender cualquier eventualidad y mantener informada a la ciudadanía sobre la evolución de la situación.
Activan Alerta Roja
Se activa la Alerta Roja por intensas lluvias y posible caída de granizo por la noche del domingo 14 de septiembre, en la alcaldía Iztapalapa.
Se activa #AlertaRoja por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 14/09/2025, en la demarcación: @Alc_Iztapalapa. Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza #Tlaloque #OperativoLluvias2025 pic.twitter.com/ITQZSYzSgN— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 15, 2025