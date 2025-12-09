Abandonan cinco cadáveres sobre la carretera Mazatlán-Durango en Sinaloa

Este lunes 8 de diciembre, Sinaloa volvió a enfrentar una jornada de violencia. Durante la mañana, autoridades estatales reportaron el hallazgo de cinco cuerpos sobre la carretera Mazatlán-Durango, a la altura del kilómetro 200, en el municipio de Concordia.

Según los primeros informes, los cuerpos estaban envueltos en plástico y encintados, y fueron localizados en el carril de norte a sur; lo que provocó un fuerte operativo en la zona.

¿Qué se sabe del hallazgo de 5 cuerpos en Concordia, Sinaloa?

Luego de que se recibiera un reporte a través del C4, elementos de la Guardia Nacional se trasladaron al kilómetro 200+700 de la rúa que conecta a Durango con Villa Unión.

Una vez en la zona, se confirmó que los cuerpos estaban embolsados, por lo que no fue posible determinar su identificación o si presentaban huellas de violencia.

Las fuerzas del orden acordonaron el área, mientras peritos realizaban el levantamiento de los cuerpos. Al respecto, la Fiscalía General del Estado fue la encargada de resguardar los cadáveres, procedimiento que tomó aproximadamente dos horas.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas, ni se pudieron determinar características físicas debido al estado en el que estaban.

Autoridades señalaron que este hecho podría estar relacionado con enfrentamientos recientes entre grupos delictivos en la zona rural de Concordia; aunque no se descartan líneas de investigación.

Violencia en Culiacán: ataque a policía en Sinaloa

En paralelo, en Culiacán, se registró otra jornada de violencia. Un elemento de la Policía Municipal, identificado como Luis Gilberto, fue herido tras un ataque a balazos mientras viajaba en una camioneta.

Debido a los disparos, perdió el control del vehículo, impactando contra maceteros, y después volcó quedando con las llantas hacia arriba.

El agente sufrió heridas por arma de fuego y golpes por la volcadura, y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital donde se reporta estable.

Además, se localizó una hielera con presuntos restos humanos en la carretera a Imala, acompañada de un mensaje, según trascendió en informes extraoficiales.

Un hecho que refleja la cruda violencia que se vive en la región, donde los enfrentamientos entre grupos criminales y ataques contra autoridades se han vuelto más frecuentes.