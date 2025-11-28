Ejecutan a mujer en silla de ruedas dentro de una tienda en Culiacán, Sinaloa

La tarde de este miércoles, en la colonia Ignacio Allende de Culiacán, Sinaloa, una mujer, identificada como Heidi "N", de entre 45 y 50 años de edad, fue atacada directamente por sujetos armados mientras se encontraba al interior del pequeño comercio que atendía.

Según los reportes, un sujeto entró al establecimiento, ubicado en la colonia Ignacio Allende, abrió fuego contra la mujer y escapó rápidamente. Tras recibir el reporte al 911, acudieron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que Heidi ya no presentaba signos vitales debido a las heridas de bala.

Mujer en silla de ruedas, víctima de ataque

Testigos y autoridades confirmaron que Heidi tenía problemas de movilidad y utilizaba una silla de ruedas desde hace varios años. La víctima se encontraba atendiendo el negocio familiar cuando fue blanco del ataque.

La escena fue acordonada inmediatamente por elementos preventivos y policías, quienes iniciaron el aseguramiento del área mientras esperaban la llegada de los peritos.

El caso en manos de la Fiscalía de Sinaloa

Tras confirmarse el homicidio, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa llegó al sitio para realizar las diligencias de ley y el levantamiento de evidencias.

Las autoridades informaron que en el lugar existían varias cámaras de videovigilancia que pudieron haber captado el momento del ataque. Se espera que las imágenes en poder de la Fiscalía aporten datos cruciales para la identificación y captura de los responsables, de quienes no se tienen más características que la descripción de sujetos armados.

Se agrava ola de violencia femenina en Sinaloa

Este trágico suceso representa un punto de inflexión en la escalada de violencia en la región. El asesinato de Heidi es el segundo homicidio de una mujer registrado este mismo miércoles en Sinaloa.

El primer caso ocurrió por la mañana en la sindicatura de San Pedro, Navolato, donde se localizó el cuerpo de otra mujer con impactos de bala. El crimen en Culiacán se suma a esta racha, confirmando que Heidi es la sexta mujer asesinada en tan solo cuatro días en los municipios de Culiacán, Navolato y Pericos, Mocorito.

Seguridad Pública de Sinaloa: presencia militar

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó que movilizaron a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano tras el reporte inicial. La presencia militar sirvió para resguardar la zona mientras los peritos de la FGE realizaban su trabajo.

El cuerpo de Heidi fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley, mientras la familia espera para reclamar sus restos. Las autoridades enfrentan ahora la presión de dar una respuesta rápida ante la grave ola de violencia contra las mujeres que sacude el estado.