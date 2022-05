Localizan a Edgar Rodríguez sin vida en Torreón, Coahuila

Luego de más de 60 horas de trabajos de equipos de rescate, fue localizado Edgar Rodríguez de 44 años sin vida, Edgar había quedado atrapado junto con dos trabajadores debajo de la estructura metálica de un silo que almacenaba granos en Torreón, Coahuila el lunes 16 de mayo, las investigaciones continúan para esclarecer qué fue lo que pasó.

¿Qué pasó en Torreón, Coahuila?

Alrededor de las 10 de la mañana de este lunes, empleados de una empresa productora de granos ubicada al oriente de la ciudad de Torreón Coahuila, se disponían a comenzar su jornada laboral.

Minutos después uno de los silos que almacenaba alimento para ganado, se derrumbó, dejando atrapadas a tres personas, en el vídeo que fue difundido a través de redes sociales, se puede apreciar el momento exacto cuando la estructura colapsó.

Tras los hechos, la empresa de alimentos realizó un listado de personas que asistieron a trabajar, percatándose que tres empleados quedaron sepultados bajo toneladas de grano, de los cuales dos fueron rescatados con vida a las pocas horas, sin embargo la búsqueda para localizar a Edgar de 44 años continuó.

“Lo difícil fue mover el grano, más sin embargo en todo momento tuvimos contacto con ellos, se les estuvo pasando algo de hidratación, hasta que se logró tener contacto con ellos y liberarlos,” declaró Juan Francisco Martínez, Comandante de Bomberos.

Momentos de angustia, vivieron los familiares de Edgar Rodríguez. El personal de búsqueda, no había dado con él, al corte de las 8:20 de la noche del martes 17 de mayo.

“Prácticamente nada, lo único que me dijo uno de los compañeros de él es que él estaba en un lado del silo cuando se derrumbó y que no lo encuentran, que ya habían llegado las grúas y lo iban a tratar de rescatar, claro que no la pierdo y ojalá y todavía esté bien,” comentó Yolanda Ochoa, esposa de Edgar.