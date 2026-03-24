¡Siete años en la calle! Joven reportado como desaparecido se reencuentra con su familia en Yucatán

Ante una crisis de desaparecidos en México donde las cifras no paran de crecer, una familia por fin pudo reencontrarse con su hijo desaparecido, tras una larga búsqueda que duró 7 años en Yucatán.

Gracias al poder de las redes sociales, un joven de la comisaría de Yaxhachen que contaba con ficha de búsqueda, finalmente fue localizado en Mérida. Su familia nunca perdió la esperanza de encontrarlo, a pesar de la incertidumbre y el dolor que acompañaban cada día de su ausencia.

Localizan a joven desaparecido desde hace 7 años en Yaxhachen, Yucatán

Según los primeros informes, el joven fue encontrado vagando por las calles de la capital yucateca, que desde hace años se convirtieron en su hogar.

Debido a su apariencia, el joven llamó la atención de varias personas, por lo que su caso comenzó a crecer en redes sociales, y finalmente el milagro sucedió.

La foto y los datos sobre su desaparición comenzaron a circular de nuevo en las redes, lo que permitió que las personas pudieran reconocerlo de inmediato.

Joven se reencuentra con su familia en Mérida, Yucatán

Luego de que el caso empezará a ganar notoriedad en grupos de Facebook, elementos del Ministerio de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán fueron notificados inmediatamente y llegaron al sitio para verificar la información y brindar protección.

Los agentes, al corroborar su identidad, procedieron a resguardarlo para garantizar su seguridad, así como brindarle atención médica, debido al estado en el que se encontraba.

Los agentes también le proporcionaron alimentos, mientras su familia fue notificada para que viajara a la capital y así poder identificar a su hijo. Finalmente, se identificó que se trataba del mismo chico originario del Yaxhachén, ubicado en la comisaría de Oxkutzcab.

Luego de que se diera el emotivo reencuentro, fue trasladado a Oxkutzcab junto con sus familiares, mientras recibe el cuidado y acompañamiento necesario para su recuperación.

A pesar de que la historia tuvo un final feliz, no podemos olvidar que al día de hoy México contabiliza más de 100 mil personas desaparecidas desde que se tiene registro.

Una cifra que duele, que atraviesa a miles de familias y que evidencia una crisis humanitaria. Más en un país donde las mujeres han tomado las palas para salir a buscar a sus hijos, hijas y seres queridos por su propia cuenta, ante la ausencia de justicia y de un Estado que les ha quedado a deber.