Omar desapareció en Edomex más de una semana y lo encuentran en Metro Indios Verdes

Por varios días, una familia en el Estado de México (Edomex) vivió momentos de desesperación ante la desaparición de un joven de 25 años, quien fue localizado en la Ciudad de México (CDMX)

Omar Josué estuvo desaparecido desde el 31 de enero de 2026 en el Edomex y este martes se informó que fue localizado en el Metro Indios Verdes , que conecta con Ciudad Universitaria.

Por más de una semana, el joven de 25 años de edad estuvo lejos de su familia al ser visto por última vez en el municipio de Zumpango de Ocampo.

Hombre desaparecido en Edomex contaba con ficha de búsqueda

El joven contaba con una ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México. En el boletín se menciona que fue visto por última vez en el Fraccionamiento Hacienda de los Encinos.

Vestía una bolsa de reciclaje blanca con cubos didácticos dentro, traía un cobertor amarillo con la imagen de un tigre, chanclas azules abiertas, calcetín negro, suéter gris con rayas amarillas, playera color beige, pijama roja con estampados.

¿Cómo fue el rescate de hombre desaparecido en Edomex? Policías de CDMX lo ayudaron

Oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX lo encontraron en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes.

La localización del joven fue posible tras un dispositivo de búsqueda al interior de dicho paradero ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Policías de la SSC de CDMX estaban vigilando en el paradero, cuando fueron abordados por los familiares del hombre, quienes solicitaron apoyo para su localización, proporcionando información general y documentación oficial emitida por autoridades de búsqueda del Estado de México.

Joven desaparecido en Edomex regresa con su familia

Los policías identificaron a un hombre cuyas características coincidían con las del reporte, en la zona de mezzanine del CETRAM, y tras establecer comunicación con los familiares, estos confirmaron la identidad de la persona.

Posteriormente, los familiares arribaron al lugar, reconocieron plenamente a Omar Josué y, tras agradecer la atención y apoyo brindado por los oficiales, se retiraron del sitio por sus propios medios.

