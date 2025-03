Adulta mayor desaparecida hace cuatro meses en Edomex es localizada con vida

Una mujer que había sido reportada como desaparecida en el municipio de La Paz, Estado de México (Edomex), fue encontrada con vida cuatro meses después por autoridades del municipio de Nezahualcóyotl.

Información del mecanismo municipal para la búsqueda y pronta localización de personas señala que se trata de la señora María, de 62 años de edad, quien fue vista por última vez el 2 de noviembre de 2024.

Adulta mayor desaparecida fue entregada a su familia

Las autoridades indicaron que la mujer fue localizada tras atender el apoyo solicitado por la Procuraduría del Adulto Mayor, y en coordinación con la célula de búsqueda del municipio de La Paz.

Fue así que se detectó que la señora María tenía una ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con el número de expediente AF/1913/2024.

Encuentran a 6 colombianas desaparecidas en Veracruz

Tras realizar actos de investigación, fue reintegrada con su familia en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. No obstante, la ficha de búsqueda de la Fiscalía de CDMX no ha sido desactivada y el estatus es como NO LOCALIZADO.

La señora María, de acuerdo con lo descrito en la ficha de búsqueda, presenta esquizofrenia y se extravió en la colonia Lomas de San Sebastián el 2 de noviembre de 2024.

¿Cómo reportar una persona desaparecida en el Edomex?

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) es el medio para reportar la desaparición de alguna persona, aunque también, puedes hacerlo marcando al número de emergencias nacional 911.

La COBUPEM cuenta con líneas telefónicas que están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Para ello deberás marcar al 800509 0927 o al 800 216 0361

También puedes reportar la desaparición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que cuenta con el programa Odisea, enfocado en la localización de personas desaparecidas.

Recuerda que no debes esperar 72 horas para denunciar la desaparición de una persona, por lo que, puedes acudir a la Agencia del Ministerio Público más cercano. Además de llamar al 800 7028 770 o en la aplicación móvil FGJ Edomex.