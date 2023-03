Lorenzo Córdova realiza una gira por Washington y Nueva York en EU

A menos de dos semanas de dejar el cargo, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, realiza una gira por Washington y Nueva York en Estados Unidos (EU).

El INE informó que durante la gira, el consejero presidente, Lorenzo Córdova sostendrá reuniones con Luis Almagro, secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA); con funcionarios del Comité de Asuntos Exteriores y con miembros del Caucus Hispano de la Cámara de Representantes, y con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.

¿Cuál es el objetivo de la gira que realiza Lorenzo Córdova en EU?

Además, se reunirá con instituciones y organismos como la National Endowment for Democracy (NED), National Democratic Institute (NDI), International Republican Institute (IRI), International Foundation for Electoral Systems (IFES), Woodrow Wilson Center, Center for American Progress, Center for Strategic and International Studies (CSIS) y The Atlantic Council.

El INE explicó que el objetivo de esta visita de trabajo Lorenzo Córdova a EU es el fortalecimiento de las políticas y acciones institucionales de vinculación, información, intercambio y cooperación del INE con la comunidad internacional en materia electoral y de fortalecimiento de la democracia.

Lorenzo Córdova dejará el cargo en abril

Lorenzo Córdova dejará la presidencia de INE, el próximo 3 de abril y el 4 deberá rendir protesta quien ocupe el cargo.

Junto con Lorenzo Córdova concluirán sus encargos los consejeros Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña, por lo que la Cámara de Diputados está en proceso de elegir a cuatro personas que ocupen tres consejerías y la presidencia del organismo.

Lorenzo Córdova es señalado de no poner atención durante sesión del INE

A @lorenzocordovav ya le da igual la democracia y su chamba. Total, ya se va bien millonario 🤑 pic.twitter.com/AZNDL3jgwY — Gonzalo Kinich Fernández Bravo (@GonzKinich) March 20, 2023

A través de redes sociales, se viralizó un video donde se puede ver a Lorenzo Córdova, en una sesión del INE, mientras está en su celular. Al finalizar la ponencia, uno de los presentes menciona: “gracias, presidente"; sin embargo, Córdova no sabe qué contestar.