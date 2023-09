¿No los quiso? Los boxeadores que pudo enfrentar el Canelo Álvarez

El regreso del boxeador mexicano, Saúl Canelo Álvarez, al cuadrilátero se acerca y promete ser una de las funciones más especiales cuando se enfrente a Jermell Charlo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Actualmente, el Canelo Álvarez es uno de los boxeadores más aclamados de la actualidad por la pegada que tiene y el récord de victorias; sin embargo, al frente tendrá a un rival que promete no ceder ante el pugilista mexicano, pero ¿a qué boxeadores no ha querido enfrentar el mexicano?

La trayectoria de Álvarez es extensa; sin embargo, los amantes del boxeo se han quedado con las ganas de verlo pelear contra David Benavidez, conocido como “bandera roja”, muchos aseguran que sería la pelea del año, también con Mario Cazares existe un pasado a nivel amateur, pues asegura en aquellas categorías lo venció y desde ese momento no quiere enfrentarlo. A pesar de esto, el Canelo dejó en claro que no le gusta pelear con mexicanos, pues asegura están para apoyarse y no le ve sentido.

¿Qué pasa si pierde Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo?

Canelo Álvarez salta como el favorito el próximo sábado, aunque en caso de perder sería una dura caída para el mexicano, pues está en juego el título mundial peso supermediano, de perder cederá los siguientes títulos:



Consejo Mundial de Boxeo

Federación Internacional de Boxeo

Asociación Mundial de Boxeo

Organización Mundial de Boxeo

¿Cuánto dinero se llevará el ganador de la pelea entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo?

¡Cantidad de locura! La bolsa aún no se da a conocer de manera oficial, sin embargo, Celebrity Net Woth establece que el mexicano podría ganar 50 millones de dólares en caso de resultar vencedor; para esto se toman en cuenta los derechos de transmisión de televisión, la publicidad, la venta de boletos y en esta última se espera un lleno total.

¿A qué hora y dónde ver la pelea de Canelo vs. Charlo en TV Azteca?

¡Preparen la botana! El próximo sábado 30 de septiembre, el Canelo Álvarez se medirá al estadounidense Jermell Charlo, ¿lo mejor? Podrás seguir la transmisión en vivo a través de los canales de TV Azteca y desde la aplicación de Azteca Deportes; el evento dará inicio a las 20:30 horas y estará bajo la narración de Rodolfo Vargas, Eduardo Lamazón, Rafael Ayala, César Castro y Julio César Chávez.