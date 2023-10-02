Los Peluches: Chóchil Tálvez visita al “pueblo bueno” de Tabasco

En el mundo de Los Peluches, una peculiar visita, Chóchil Tálvez les lleva gelatinas y tamales a los habitantes de Tabasco, todo sea para que la apoyen.

Chóchil Tálvez visita al pueblo bueno de Tabasco en el mundo de los Peluches

Sin embargo, el pueblo bueno de Tabasco, acepta el obsequio pero se resisten a apoyar a Chóchil y hasta la abuchean pero al final el pueblo sabio se lleva una sorpresa.