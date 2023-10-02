Los Peluches: Chóchil Tálvez visita al “pueblo bueno” de Tabasco
En una extraña visita en el mundo de Los Peluches, Chóchil Tálvez regala tamales y gelatinas al pueblo bueno de Tabasco.
En el mundo de Los Peluches, una peculiar visita, Chóchil Tálvez les lleva gelatinas y tamales a los habitantes de Tabasco, todo sea para que la apoyen.
Sin embargo, el pueblo bueno de Tabasco, acepta el obsequio pero se resisten a apoyar a Chóchil y hasta la abuchean pero al final el pueblo sabio se lleva una sorpresa.