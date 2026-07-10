¡La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a la cocina de Los Peluches!
Al estilo que solo ellos saben, Los Peluches mundialistas nos cuentan sus aventuras en la cocina y los posibles finalistas de la justa mundial de futbol.
Martigoli y el Doctor García hacen un peculiar análisis gastronómico de las selecciones que siguen con vida en el torneo de futbol.
Entre antojitos, carnes argentinas, salmón noruego y una buena dosis de humor, repasan el desempeño de los favoritos rumbo al título… al estilo que solo ellos saben hacerlo.