Los Peluches: ¡Todo menos EsClaudia! Maicelo busca chamba en Estados Unidos

El Carnal Maicelo agotó sus baterías en México y ahora que en Morena no cuentan con él ni para convocar a acarreados que se sumen a EsClaudia, decidió irse con la caravana migrante hasta los Estados Unidos para tomar uno de los trabajos que los ‘gringos’ no quieren hacer.

El embajador ‘K Salsa Zar’ le advirtió a los migrantes que en su país no encontrarán tamales de chipilín, ni atole con el dedo, mucho menos las famosas pellizcadas de huevo, pero aún así buscan aprovechar un descuido para cruzar la frontera.

Maicelo se siente derrotado y aunque en las próximas elecciones del 2024 habrá mucho trabajo... como acarreado, ya tomó su decisión y buscará ‘chamba’ en los United States antes que aceptar su derrota y apoyar a Morena y su candidata: EsClaudia.