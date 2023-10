El eclipse solar 2023 hizo su aparición y tal parece que deslumbró a los políticos mexicanos, quienes no perdieron la oportunidad para hablar con los astros y pedirles uno que otro deseo, y no, no hablamos de pedir milagritos como transformar el decadente cuerpo de Chaira Sansores o una resolución que no llegará para Carnal Maicelo.

Con un Mayo Sesgado que por poco se queda ciego ante la C que se figuró en el cielo, los astros dieron su pronóstico para el 2024, Esclaudia... ¿pero apuntaron a la dirección correcta?

¡El barco se hunde en Los Peluches!

Ni con rebajas suman gente, Chóchil Tálvez y Malito se hunden solitos

¿De rebaja? Chóchil Talvez, Malito y Parko I. Descortés ya pusieron un puestecito para que todos los que buscan integrarse al Frente lo haga sin importar la calidad moral, y es que en esta ocasión sí se pasaron de sinceros y a costa de lo que sea buscan sumar, aunque ni con descuentos, cupones o regalado convencen a la gente, ¿en algún momento se pondrán de acuerdo? El reloj comienza a marcar la fecha del juicio final y tal parece que el barco se hunde.

