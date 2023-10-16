Ego Gatelenguele no se cansa de conquistar a la ciudadanía con su fuerza moral, ¿o de contagio, o, cómo era? El Doctor ya perdió la vergüenza y ahora hasta a los niños les pide su calaverita para su pre, pre campaña.

Lamentablemente para Gatelenguele ni chicos ni grandes tienen dinero porque ya han vaciado sus bolsillos hasta para darle a Maicelo con la única condición de que deje de llorar. Cualquier razón parecer importarle poco al Doctor, quien insistente sigue pidiendo y pidiendo.

¡Ay, Ego Gatelenguele! ¿Qué le dará el “el pueblo sabio”, pues lo único que quedó de la pandemia por Covid -19: cadáveres.

Los Peluches ¡Pide para su calaverita!

El Pejidente se prepara para hablar de los fideicomisos con cortes… ¿De carne?

El asunto de los fideicomisos tiene atento al Pejidente, pero su prioridad son los del Tren Maya, así se lo dejó ver a Chucho R. Guevas, quien se encarga de decirle el minuto a minuto sobre lo que pasa en la política, aunque parece que la mejor idea es discutirlo con unos cortes, y no, no hablamos de presupuestos, pero sí de carne.

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¿Israel o Guerrero? Byeven no diferencia entre ambos lugares

Byeven comenzó su viaje hacía la Franja de Gaza y en el camino se percató que la guerra es más fuerte de lo que pensaba, aunque nunca imaginó que no era Israel y mucho menos que se encontraba lejos de llegar, pues hizo una escala previa en... ¿Guerrero? Quizá podría aprovechar el tiempo y visitar acapulco y quizá comer unas empanadas.

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¡Al sazón de Chochil Talvez! Así se cocina el presupuesto

¡Sin distracciones! Chochil Talvez ya prepara el proyecto de presupuesto de egresos, pero a la cocina han llegado Malito y Parko I. Descortés con un par de ideas para, ¿el ‘egreso’ del PRI al poder?

“Dije ‘egresos’, no regresos. ParA regresos inútiles, ya tenemos el regreso del RBD y Bartlett”, destacó, pero poco les importó a sus aliados, porque seguían distrayendo a Chochil Talvez con ideas fuera de lugar: la pensión para Chente Fax o el mantenimiento de la cara de Malito.

Insistiendo con una partida del presupuesto de egresos, Chochil prometió que sí les daría un poco a sus aliados, pero más bien se refería a una partida DE MANDARINA.

¡Malandra Cavernas, otra vez! Pide retirar la propaganda de la mujer ‘nefasta’

Malandra Cavernas, mejor conocida como ‘El terror de los barrios’ o ‘La aferrada’ ordena a sus ayudantes retirar la propaganda política de la mujer ‘nefasta’ y para evitar que la vuelvan a correr de todos lados, envía a sus asistentes a hacer solo el trabajo; sin embargo, no se esperaba la sorpresa con la que llegarían.

Entre posters del exorcista, Chaira Sensores y hasta la misma Malandra Cavernas, el propio ‘terror de los barrios’ se da cuenta de que si quieren que un trabajo salga bien tiene que hacerlo ella misma, pues más bien, esperaba que se retirara la propaganda de Clara burlada de las calles.

¿EsClaudia cambia las paredes por los techos?

Todo parecía indicar que a EsClaudia nadie le quitaba la sonrisa, incluso se podría apostar que le dolía la cara de tanto hacerlo, pero como dicen, el que ríe al último ríe mejor y las malas noticias no tardaron, pues ahora se acabaron las reuniones con los militantes y la noticia fue dada por nada más y nada menos que Don Agusto, su fiel amigo.

Tras la noticia, EsClaudia se pregunta cómo le hará para congregar a sus simpatizantes y ahora con la Cenadora con C la tarea es más difícil, aunque en época de crisis el ingenio sale a flote y parece ser que ahora ya no sólo pintará paredes, también techos.

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“Pejidente.. mi mayor regalo eres tú": Lord Lamécula

Tal parece que la luna de miel para Lord Lamécula no terminará, pues desde que recibió un reconocimiento se encuentra de manteles largos, lo que nadie sabía, ni imaginaba, era que su regalo ya lo adquirió desde hace casi seis años, sí, con el pejidente de todos los mexicanos.

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¿Lo astros dieron su opinión para el 2024?

El eclipse solar 2023 hizo su aparición y tal parece que deslumbró a los políticos mexicanos, quienes no perdieron la oportunidad para hablar con los astros y pedirles uno que otro deseo, y no, no hablamos de pedir milagritos como transformar el decadente cuerpo de Chaira Sansores o una resolución que no llegará para Carnal Maicelo.

Con un Mayo Sesgado que por poco se queda ciego ante la C que se figuró en el cielo, los astros dieron su pronóstico para el 2024, Esclaudia... ¿pero apuntaron a la dirección correcta?

Ni con rebajas suman gente, Chóchil Tálvez y Malito se hunden solitos

¿De rebaja? Chóchil Talvez, Malito y Parko I. Descortés ya pusieron un puestecito para que todos los que buscan integrarse al Frente lo haga sin importar la calidad moral, y es que en esta ocasión sí se pasaron de sinceros y a costa de lo que sea buscan sumar, aunque ni con descuentos, cupones o regalado convencen a la gente, ¿en algún momento se pondrán de acuerdo? El reloj comienza a marcar la fecha del juicio final y tal parece que el barco se hunde.

¡El barco se hunde en Los Peluches!

¿Quiénes son los personajes Los Peluches de TV Azteca?

El mundo de Los Peluches está conformado por los siguientes personajes:

