“Perfiles cuestionables y la amenaza de la censura": La polémica lista de Morena y la ley que criminaliza el humor

Lourdes Mendoza expone que el proceso interno de Morena para definir sus candidaturas a las gubernaturas de 2027 volvió a encender las alarmas tras el respaldo otorgado con el aval del INE a perfiles marcadamente cuestionados. Entre los nombramientos destacan el de Clara Luz Flores en Nuevo León, recordada por sus vínculos con la secta Nexium, Santiago Nieto en Querétaro, señalado por extorsión desde la UIF y protegido tras acusaciones ligadas al huachicol, y Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua, cuya posición pende de un hilo ante eventuales escándalos por presuntos nexos con el crimen organizado.

A la par del reparto partidista, México enfrenta un severo retroceso en libertad de expresión tras la aprobación de la denominada “ley censura”, impulsada por Morena y respaldada por sus aliados. Esta normativa establece penas de uno a cinco años de cárcel y cuantiosas multas para cualquier ciudadano que elabore o comparta memes contra la clase política, amenazando la sátira y el humor social bajo el argumento de proteger la imagen pública de los funcionarios y abriendo la puerta a la autocensura en el país.