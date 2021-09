Love is in the Bin: anuncian subasta del cuadro triturado de Banksy

Tres años después de que un cuadro de Banksy se autodestruyó tras subastarse por más de un millón de euros, “Love is in the Bin” será puesto a la venta nuevamente por la casa Sotheby’s.

Sotheby’s anunció hoy que el cuadro “Love is in the Bin” será subastado el 14 de octubre en Londres y se prevé que se venda en 6 millones de libras esterlinas, un poco más de ocho millones de dólares.

La casa de subastas anunció que el cuadro de Banksy será exhibido este fin de semana al público en Londres y después saldrá de gira por Hong Kong, Taipei y Nueva York.

El cuadro intervenido consiste en un lienzo medio triturado con una imagen pintada con spray de una niña que alcanza un globo rojo en forma de corazón, conocida como “Girl With Balloon”.

El primer cuadro de Banksy se vendió en un millón de euros

El cuadro se vendió en Sotheby’s en octubre de 2018 y justo cuando un comprador anónimo hizo la oferta ganadora, una trituradora instalada en el marco por Banksy cobró vida, dejando la mitad del lienzo colgando del marco en tiras.

La metamorfosis de “Girl with Balloon” a “Love is in the Bin” sorprendió a todo el mundo y la propietaria del cuadro decidió quedarse con la obra, que ya tenía “innumerables” postores dispuestos a comprarla en caso de que se subastara de nuevo.

“Ha sido un viaje increíble ser parte de la historia de la que se ha convertido en una de las obras de arte más conocidas del mundo, pero ahora es momento de dejarla ir”, expresa la propietaria del cuadro, sin revelar su identidad, en un comunicado de Sotheby’s.

Bansky, que nunca ha confirmado su identidad, comenzó su carrera pintando edificios en Bristol, Reino Unido, y ha llegado a ser uno de los artistas más reconocidos del mundo.

Sus imágenes traviesas y a menudo satíricas incluyen a dos policías besándose, policías antidisturbios armados con caritas sonrientes amarillas y un chimpancé con un cartel que dice: “Ríete ahora, pero un día yo estaré a cargo”.

