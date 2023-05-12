Así luce la frontera de Estados Unidos y México tras finalizar el Título 42

Finalizó el Título 42 en Estados Unidos y en El Paso Texas, el epicentro de la crisis migrante, hay decenas de personas que están a la espera de ser procesadas; mientras eso sucede, convirtieron las banquetas de las calles en dormitorios donde pasaron la noche.

Contrario a lo que esperaban las autoridades estadounidenses, no se observó un aumento sustancial de migrantes en la frontera. Oscar Leeser, alcalde de El Paso, aseguró que este 12 de mayo no se vieron “entradas grandes desde el pico de ayer”.

El funcionario explicó que durante el 11 de mayo, muchos migrantes llegaron ante la confusión de que si entraban a Estados Unidos antes de que terminara el Título 42 podrían quedarse, por eso se reportó un aumento considerable.

En cambio, las alertas que hicieron, de aplicar medidas más severas a partir del 12 de mayo, ayudó a que no aumentara el número de migrantes que buscaban ingresar al país y de esta forma evitar una crisis humanitaria.

¿Cómo se encuentran los migrantes en El Paso, Texas, tras el final del Título 42?

El Paso cuenta con dos refugios en funcionamiento para atender a los migrantes, pero su capacidad es solo para 150 personas, por lo que ahí solo se encuentran familias con niños y mujeres, los hombres que viajan solos tuvieron que quedarse en hoteles o en las calles.

Otoniel Martínez, periodista de Fuerza Informativa Azteca, viajó a El Paso, donde entrevistó a algunos migrantes que contaron cómo fue su travesía para llegar a los Estados Unidos con la esperanza de cumplir el llamado sueño americano.

La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús se convirtió en un refugio, algunos hombres pasaron la noche durmiendo en las banquetas ya que el lugar había llegado a su límite.

Josué viajó desde Venezuela durante un mes y tres días para llegar a Estados Unidos, y ahora está a la espera de un permiso para que lo dejen quedarse en el país.

Como Josué miles de migrantes hacen ese viaje. Otro caso es el de Ángel, también venezolano, pero él tardó cinco meses. Para cruzar la frontera tuvo que escalar el muro fronterizo, pero antes tuvo que cruzar la selva del Darién y países con altos índices de violencias como Nicaragua y Guatemala. Hoy, también está a la espera del papel que le permita quedarse.