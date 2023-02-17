Lucio Dupuy: Dan cadena perpetua a mamá y novia por matar a su hijo

Un tribunal en Argentina condenó a cadena perpetua, la pena máxima, a Magdalena Espósito Valenti y su novia, Abigaíl Páez, por matar a Lucio Dupuy, de cinco años de edad e hijo de Valenti.

La mamá del menor fue declarada culpable de homicidio triplemente calificado, a su novia, abigail, la condenaron por homicidio doblemente calificado y abuso sexual con objeto fálico.

Los abogados de las mujeres indicaron que apelarán la sentencia de cadena perpetua, ya que esperan una condena menos severa.

Durante el juicio se dio a conocer que el menor Lucio Dupuy sufrió violencia desde el 2020 por parte de su mamá y la novia de ésta. El juez declaró que el niño de cinco años fue víctima de “una modalidad abusiva crónica”.

Condenaron a cadena perpetua a las asesinas de Lucio Dupuy, pero se desestimó el odio de género y se absolvió a la madre por el delito de abuso sexual. Un fallo flojo, lejos de ser ejemplar, tibio frente a uno de los crímenes más aberrantes de las últimas décadas. pic.twitter.com/lwhXMJn6nf — Alejandro César Biondini (h) (@BiondiniCesar) February 17, 2023

Asimismo indicó que el pequeño sufrió lesiones repetidas, “algunas con especial crueldad”, y que ambas mujeres intentaron ocultar haciéndolas pasar por caídas.

En algunos mensajes que las mujeres intercambiaron se ponían de acuerdo para justificar los golpes en el cuerpo de Lucio Dupuy. Inventaban que se había caído de un árbol o que se había raspado.

¿Qué le pasó a Lucio Dupuy?

El pequeño Lucio Dupuy murió el 26 de noviembre de 2021 en Argentina. Los médicos forenses determinaron que su deceso se debió a un edema cerebral con enclavamiento, asociado a múltiples golpes violentos.

El día que el niño murió, los médicos encontraron que presentaba siete hematomas, dos escoriaciones y múltiples lesiones externas e internas en la cara, cabeza, tórax, abdomen, genitales, brazos, corazón, pulmones, intestinos, hígado y cráneo.

El día de la muerte, la mujeres pasaron por Lucio Dupuy al jardín de niños, cuando llegaron a casa comenzaron a golpearlo con puños y patadas en todo el cuerpo. Después, la mamá y su novia salieron de casa para ir a un musical.

Al regresar, se dieron cuenta que el menor estaba muerto, por lo que salieron corriendo de la casa en busca de ayuda, asegurando que alguien entró a robar y golpeó al menor hasta la muerte.

Sin embargo, los policías determinaron que nunca ocurrió el robo ya que ni las puertas ni las ventanas fueron forzadas. Las autoridades las acusaron por golpear a su hijo hasta la muerte.