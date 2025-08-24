Cae “El Estúpido”... otra vez: supuesto líder de “Los Estúpidos” en CDMX ahora es investigado por secuestro

Un sujeto llamado Luis Alberto “N”, alias “El Estúpido”, fue aprehendido en la alcaldía Tlalpan por su probable participación en el delito de secuestro agravado. Este hombre es identificado como presunto líder de un grupo delictivo conocido como “Los Estúpidos” en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el informe de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no es la primera vez que este individuo es detenido, pues anteriormente había sido acusado por otro delito.

¿De qué se le acusa a supuesto líder de “Los Estúpidos” en CDMX?

Según antecedentes, Luis Alberto “N”, alias “El Estúpido”, anteriormente fue detenido por su posible participación en un homicidio, proceso que enfrentaba en libertad por determinación de un juez federal, quien instruyó la modificación de la medida cautelar derivado de un amparo promovido por su defensa.

La investigación establece que es señalado como probable líder de la organización delictiva denominada “Los Estúpidos”, la cual opera en la zona sur de la CDMX y está vinculada con delitos como robo con violencia, extorsión, homicidio y narcomenudeo, entre otros.

“El Estúpido” habría participado en secuestro de hombre que bajaron de un taxi

De acuerdo con la investigación por el delito de secuestro agravado, en julio de 2020, un hombre junto con su esposa y sus dos hijas se encontraban a bordo de un taxi que circulaba en la colonia San Pablo Oztotepec, alcaldía Milpa Alta, cuando otro vehículo conducido presuntamente por Luis Alberto “N” y otro sujeto, les habría cerrado el paso para descender con violencia al hombre del taxi y privarlo de la libertad por aproximadamente tres horas.

Por estos hechos, este jueves 21 de agosto, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y detuvieron a Luis Alberto “N” en la colonia Santa Úrsula Xitla, alcaldía Tlalpan. Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde un juez de control definirá su situación jurídica.

