Descubren secuestro en un alcoholímetro de la CDMX porque cómplice intentó huir

Un retén del programa “Conduce Sin Alcohol” en la Ciudad de México (CDMX), también conocido como “alcoholímetro”, se convirtió en escenario de un rescate a una persona que se encontraba privada de la libertad. La detección y detención de dos presuntos autores del secuestro se logró después de que uno de ellos, un joven de 19 años, intentara huir corriendo para evadir la prueba de alcoholemia.

De manera concreta, los hechos ocurrieron en la colonia San Rafael, de la alcaldía Cuauhtémoc, y culminaron con la liberación de la víctima, además de la captura de sus agresores, quienes ya habían extorsionado a la familia a través de una llamada y petición de dinero.

¿Qué pasó en la colonia San Rafael? Descubren secuestro gracias a alcoholímetro

Todo ocurrió durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, en el punto de revisión ubicado en el cruce de la avenida Ribera de San Cosme e Insurgentes Norte. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) le marcaron el alto al conductor de un vehículo negro para realizar la prueba de alcoholemia de rutina.

Justo cuando el auto se detuvo, el copiloto, un joven de 19 años, abrió la puerta y echó a correr. Esta acción inusual alertó a los policías, quienes iniciaron una persecución a pie y le dieron alcance metros más adelante.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | En un punto de revisión del Programa #ConduceSinAlcohol, en el cruce de las avenidas Ribera de #SanCosme e #InsurgentesNorte, en la colonia #SanRafael, de la @AlcCuauhtemocMx, los policías de la #SSC de la #CiudadDeMéxico le marcaron el alto al… pic.twitter.com/kifnABYnoY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 22, 2025

“Me llevaban contra mi voluntad": Secuestrado pide ayuda en la colonia San Rafael

Mientras unos oficiales perseguían al joven, un hombre que viajaba en el asiento trasero del vehículo aprovechó para pedir ayuda a los policías que se quedaron junto al auto.

La víctima relató que, momentos antes, al salir de su trabajo, los dos hombres lo interceptaron. Se trataba del conductor, de 48 años, y el joven de 19, quienes lo golpearon y lo forzaron a subir al automóvil, donde lo mantenían privado de su libertad bajo amenazas.

Secuestro exprés: Plagiaron cobraron rescate antes del alcoholímetro

La investigación reveló que se trataba de un secuestro exprés con fines de extorsión. Al llegar a la agencia ministerial, una mujer de 30 años se presentó e informó que había recibido una llamada en la que le exigían un depósito a cambio de no atentar contra la vida de su primo, quien resultó ser la víctima rescatada.

La mujer confirmó que, por temor, ya había realizado una transferencia a la cuenta que los secuestradores le proporcionaron.

Por estos hechos, el conductor de 48 años y el joven de 19 fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro. La víctima fue atendida por paramédicos del ERUM, quienes lo diagnosticaron con una contusión en el rostro que no ameritó hospitalización.

