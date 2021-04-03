Lula da Silva recibe segunda dosis de vacuna contra Covid-19 (VIDEO)

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió este sábado la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 y aprovechó el momento para pedirle al gobierno de Jair Bolsonaro que “escuche a la ciencia” para combatir la pandemia.

Sin mencionar directamente a Bolsonaro, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) afirmó que el actual gobierno solo tiene que hacer una cosa: “escuchar la ciencia, a aquellos que saben y cumplir las determinaciones”.

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Según medios locales, Lula da Silva, de 75 años, recibió la segunda dosis de la vacuna china Sinovac y recalcó que a pesar de estar inmunizado contra el Covid-19, no es momento de relajarse.

En un video que el exmandatario compartió en sus redes sociales, declaró que probablemente el SARS-CoV-2 es una guerra que la naturaleza tiene contra la humanidad, debido a los actos irresponsables que se han cometido contra el medio ambiente.

Ao vivo direto de São Bernardo: Lula recebe a 2ª dose da vacina contra o coronavírus #VacinaParaTodosJá https://t.co/yFgXwQMPGx — Lula (@LulaOficial) April 3, 2021

“Nada de jugar y dudar de ese virus que la naturaleza impuso a la humanidad. El coronavirus es una guerra de la naturaleza contra la humanidad, tal vez debido a la irresponsabilidad que los humanos tuvieron durante tanto tiempo contra el medio ambiente”, dijo.

La vacunación del exlíder sindical se da en un momento en que Brasil atraviesa una difícil fase de la pandemia, con un promedio diario de 3 mil muertes y más de 12 millones de casos confirmados desde que comenzó la emergencia sanitaria.

¿Lula y Bolsonaro podrían enfrentarse en las elecciones presidenciales de 2022?

En una reciente entrevista con un medio portugués, Lula da Silva aseguró que una candidatura para las elecciones presidenciales de 2022 no es una prioridad para él; sin embargo, no descarta esa posibilidad.

“Si estuviera sano y si es necesario, estaré ahí para dar lucha, pero no es mi prioridad”, manifestó el expresidente. “Hay momento para todo, ahora el PT tiene que colocar a sus líderes para trabajar por el país”, añadió.

En sus declaraciones, Lula sentenció que “la única verdad es que Bolsonaro no puede seguir gobernando Brasil”, pues consideró que el presidente ha cometido “el mayor genocidio en la historia” del país sudamericano en el contexto de la pandemia.

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