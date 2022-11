Luna de miel de Britney y Diego en México se convierte en pesadilla

La luna de miel soñada por Britney y Diego en México acabó en una fría estación migratoria de Tabasco, en donde permanecen detenidos desde hace algunos días.

La pareja viajó desde Lima, Perú a Cancún, en Quintana Roo y tras unos días en el Caribe mexicano decidieron volar al Pacífico, pero en Tijuana fueron detenidos por agentes migratorios.

Su abogada, Rosario de la Cruz relata lo ocurrido: “Vinieron por cuestiones de paseo y los detuvieron y aquí están, vinieron con toda su documentación en regla y están muy desesperados los familiares”.

Ambos jóvenes estudian la universidad y aprovecharon el fin de cursos para hacer el viaje, después de casarse, viajaron a su luna de miel.

Joan Franco Barabino, padre de Britney cuenta la odisea que ha vivido la pareja en México:

“Ella bajó del avión, la detienen y ella agarró y dijo, pero por qué me estás deteniendo, pero usted es turista, sí, pero tengo mis documentos, aquí tengo mi permiso de México que me han sellado seis meses y la persona le dice que ese permiso no sirve acá, que ese permiso es de Cancún”, recuerda.

Trasladan a Britney y Diego a estación migratoria de Tabasco

Tras permanecer unos días en Tijuana, fueron trasladados a Villahermosa, Tabasco, lo cual impidió que diera cumplimiento a la orden de un juez de distrito, que ordenó su inmediata liberación.

La liberación se tendría que dar con ciertas restricciones porque obviamente, explica su abogada, las autoridades tienen que saber si es que no cometieron un delito o fueron por una orden de detención, pero si no hay ningún tipo de estas cosas, de estas situaciones se tienen que liberar inmediatamente..”

Pero en Tabasco las autoridades de Migración dijeron que no habían sido notificadas, además que el amparo se había concedido en otra ciudad.

“Ahorita lo que procede es volver a presentar un amparo ante un juez de distrito, para que puedan otra vez otorgarnos otra suspensión de plano y venir con el actuario y poder entrar a las instalaciones"2, relata la abogada.

Los familiares de la pareja peruana esperan que sea pronto, pues Britney está embarazada y temen por su salud, ya que lleva días de mala alimentación y durmiendo en el suelo.