¿Qué dijo Lydia Cacho tras muerte de Jean Succar Kuri? Así reaccionó la periodista

Este viernes 14 de junio se dio a conocer que el empresario Jean Succar Kuri, sentenciado a 93 años de prisión por pornografía infantil y corrupción de menores, murió cuando se encontraba en un hospital privado en Cancún, Quintana Roo.

Previo a su encarcelamiento, la periodista Lydia Cacho dio cuenta de los hechos en los que se le involucró al empresario a través del libro Los Demonios del Edén, pero ¿qué ha dicho ella al darse a conocer este deceso? Aquí en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te contamos los detalles.

Jean Touma Hanna Succar Kuri, más conocido como Jean Succar Kuri, estaba hospitalizado desde la semana pasada, no obstante, tuvo una insuficiencia cardíaca, y su deceso se registró cerca de las 13:00 horas de este viernes.

Tribunal había confirmado sentencia contra Succar Kuri en 2021

Succar Kuri, empresario de origen libanés, fue señalado de captar a menores de edad para ofrecerles regalos, dinero y protección, iniciando así una red de trata de menores en Cancún, Quintana Roo.

En octubre de 2021, un tribunal federal del estado de Quintana Roo confirmó la sentencia de 93 años de prisión contra el empresario Jean Succar Kuri por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores, en agravio de siete menores de edad.

En aquella ocasión, la propia Lydia Cacho dio a conocer en su cuenta de X (antes Twitter) que el magistrado Óscar Rodríguez Álvarez negó un amparo al fundador de diversas empresas turísticas, a quien se le redujo la condena que era de 115 años de cárcel.

“El magistrado que no se vende ni se asusta es Oscar Rodríguez Álvarez. Acaba de confirmar sentencia de 93 años a Succar Kuri denegando el amparo. Él encabezaba la red de trata de niñas y pornografía infantil por la que Kamel Nacif y Mario Marín me torturaron y encarcelaron”, señaló la periodista en Twitter.

El magistrado que no se vende ni se asusta es Oscar Rodríguez Álvarez. Acaba de confirmar sentencia de 93 años a #SuccarKuri denegando el amparo. Él encabezaba la red de #TrataDeNiñas y pornografía infantil por la que Kamel Nacif y Mario Marín me torturaron y encarcelaron. — Lydia Cacho (@lydiacachosi) October 21, 2021

Fue en el libro Los Demonios del Edén, donde la periodista denunció los delitos cometidos por el empresario de origen libanés, nació el de septiembre de 1944 en Bisharri, Líbano y se nacionalizó mexicano, con residencia en Cancún.

Jean Succar Kuri fue acusado de pornografía infantil y corrupción de menores, delitos por los que también fueron señalados el empresario Kamel Nacif y Mario Marín, exgobernador de Puebla, cuyos nombres salieron a la luz cuando la periodista Lydia Cacho publicó en el que denunció una red de pederastia en México.

¿Qué ha dicho la periodista Lydia Cacho sobre la muerte de Succar Kuri?

Este día Lydia Cacho manifestó que luego de darse a conocer la muerte de Succar Kuri, ha platicado con sobrevivientes de explotación sexual infantil del empresario, de quienes refirió son “jóvenes, mujeres y hombres que fueron violados por él y sus cómplices desde los 4, 10,11 y 13 años”.

En un mensaje en su cuenta de X, la escritora manifestó que “para ellas y ellos la muerte del pederasta significa el fin de la pesadilla” y murió “sentenciado y preso el líder de la red”.

“Hay muchos grupos de sobrevivientes, diferentes grupos de víctimas de Succar Kuri que hoy dormirán tranquilas porque ya no temerán la liberación de su torturador. Como en todo, hay quienes eligieron, ya adultas, defender a su abusador y atacarme a mí. A ellas les deseo paz y sanación”, expresó.

Hay muchos grupos de sobrevivientes, diferentes grupos de víctimas de #SuccarKuri que hoy dormirán tranquilas porque ya no temerán la liberación de su torturador. Como en todo hay quienes eligieron, ya adultas, defender a su abusador y atacarme a mi. A ellas les deseo paz y… pic.twitter.com/nIJRoUTzru — Lydia Cacho (@lydiacachosi) June 15, 2024

Víctimas de Succar Kuri reaccionan a muerte del empresario

Lydia Cacho compartió el fragmento de una conversación con una persona identificada con las iniciales J.G, quien tenía 11 años cuando sufrió abuso por parte del empresario.

“Yo te conté mi historia con Succar y yo tenía 11 años cuando me abuso. Solo tú me creíste y luego viste los videos esos que nos grababa. No sé si sabes que se acaba de morir y yo siento paz en mi corazón. Ya tengo 33 años y aunque fue hace tantos años, apenas hoy siento paz en mi corazón. Gracias, que Dios te bendiga, si no me hubieras creído, yo seguro me hubiera quitado la vida. Dios te bendiga Lydia Cacho”, le expresó a la periodista.

El testimonio también expresó: “Dios quiera que caigan todos y que ningún niño vuelva a pasar por eso que nos hicieron pasar. Dios y la Virgen te guarden siempre Lydia. Gracias por darnos refugio tú y tus amigas que nos cuidaron”.