Lyn May revela toda la verdad sobre la noticia de su embarazo

La vedette Lyn May, quien causó revuelo el fin de semana al anunciar su embarazo, ya reveló que todo se trató de una broma para hacer sentir mejor a las personas durante la pandemia.

Lyn May, declaró en una entrevista sobre su supuesto embarazo, luego de haber causado gran escándalo y aunque al principio la vedette evadío el tema, al final terminó por revelar que todo se trató de una broma para que la gente se distrajera de tantas cosas negativas.

Te puede interesar: Lyn May embarazada; a sus 68 años anuncia que será mamá

“Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, porque no sabes cómo han muerto, incluso compañeros, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente”, dijo Lyn May.

También explicó que ella misma maneja sus cuentas en redes sociales, principalmente Instagram, donde anunció su embarazo, y por eso se le ocurrió hacer una broma a sus seguidores.

“De repente se me ocurren cosas y digo, se me atrasó la regla, estoy embarazada”, confesó la actriz.

Lyn May hace estallar las redes con su embarazo

El fin de semana, la estrella de películas de ficheras anunció a través de su cuenta de Instagram que estaba embarazada a los 68 años de edad. Tras la noticia, la vedette se volvió tendencia en Twitter.

En la publicación que realizó informó que estaba contenta al igual que el cantante MarkosD1, quien sería el supuesto papá del bebé.

Te puede interesar:VIDEO: Japonés prueba el pozole por primera vez y así reaccionó

Incluso bromeó en otros espacios y sus redes sociales, al decir que no sabía si se trataba de un embarazo o solo un retraso y que esperaba los resultados de sus estudios para salir de dudas.

A través de Instagram, la actriz y bailarina indicó que “el mundo puede opinar lo que quiera! No le hacemos daño a nadie simplemente Vivimos el hoy y a mi me gusta la carne Fresca. @markosd1official Los quiero!

La diosa del amor #lynMay pronto en #Hollywood”.

Además continuó jugando con la información sobre si embarazo pues difundió en sus historias ropa de bebé.