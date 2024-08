Madre de Carlos Salcedo, con orden de aprehensión; ¿De qué se le acusa y por qué señala al ‘Titán’?

María Isabel ‘N’, madre del futbolista, Carlos Salcedo, es buscada por la justicia, después de que la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado perpetrado en marzo del 2023.

Fue en enero de este 2024, cuando un juez de control concedió en Tonalá, Jalisco, el mandamiento judicial contra la madre del jugador; presuntamente está involucrada en el homicidio de José Félix ‘N’, después de que supuestamente, un sicario confesó que ella y Paola Salcedo lo enviaron a perpetrar el delito; todo por la disputa de una herencia.

“La orden de aprehensión está vigente, se están realizando las diligencias necesarias que, por obligación, tienen que realizar el Ministerio Público que trae la carpeta, en coordinación con los lugares donde eventualmente pudiera ser localizada. El agente del ministerio consideró que hay elementos para solicitar esa conducción ante el juez, sería que el ministerio le impute los datos que aparentemente hay en su contra y que ya el juez en su momento resuelva”, detalló Luis Joaquín Méndez, Fiscal de Jalisco.

"—¿Esta mujer está localizable fiscal?— Es parte de lo que está trabajando el Ministerio Público, y ahora con la información que sale en medios y en redes, pues es también parte de lo que el ministerio público revisa”, agregó.

Sobre el homicidio de José Félix ‘N’. Había una segunda orden de aprehensión, era contra Paola Salcedo; sin embargo, esta mujer fue asesinada en julio pasado.

Madre de Salcedo comparte su postura y señala al jugador

En un video compartido en sus redes sociales, la madre del futbolista muestra su postura ante la orden de aprehensión y detalla que, Carlos Salcedo utilizó sus influencias en su contra.

“Mi nombre es María Isabel Hernández Navarro, con profunda tristeza y dolor por el sensible fallecimiento de mi hija y por lo que estamos pasando mi familia, el día 2 de agosto me enteré por medio de redes sociales que se había girado una orden de aprehensión en mi contra y en contra de mi hija.

“Hablan de una fecha, del 5 de marzo, que mi hija se presentó con un hombre a amenazar al fallecido José Félix. Totalmente falso porque el día 3 de marzo a mí me operan, el 4 me dan de alta y mi hija estuvo toda la convalecencia, por más de 10 días, no sé cómo mi hija pudo estar en dos lugares al mismo tiempo”, expresó en defensa la madre de Salcedo.

“En el caso del feminicidio de mi hija nos hemos presentado por más de tres veces, se cateó la casa de mi hija, presentamos pruebas, se presentaron a dos supuestos autores materiales y todavía no se ha girado orden de presentación para Andrea Esmeralda Navarro Elizondo, y en mi caso giraron la orden de aprehensión sin habernos notificado, sin haber presentado oficio, y en mi caso no se gira orden de presentación ni se señalan autores materiales, extrañamente aparece una orden de aprehensión después de que yo pido justicia para mi hija”, agregó.

“Con tristeza por ser mi hijo una figura pública, tener el poder adquisitivo, tener tráfico de influencias, tener medios, se manejan las cosas muy diferentes y se hace el proceso diferente”, concluyó.