Nadie llega a fiesta en Apodaca y madre publica invitación en Facebook

Una madre, identificada como “Montserrat CM” en Facebook, estaba preocupada porque los invitados de la fiesta infantil que organizó para sus hijos en Apodaca, Nuevo León, no llegaban; por lo que decidió hacer pública la invitación a través de redes sociales.

La madre compartió unas imágenes en las que aparece un brincolin y unas mesas vacías, que eran parte de la fiesta infantil que les organizó a sus hijos Gera y Asís.

En la publicación, la madre comentó que eran ya casi las 19:00 horas y no llegaba nadie a la fiesta, por lo que le preocupaba que se desperdiciara la comida que había preparado, ya que sus invitados le habían cancelado.

Madre invita a usuarios de Facebook tras desaire de invitados

Al ver que nadie llegaría a su fiesta infantil, la madre acudió a las redes sociales para invitar a cualquier persona que quisiera asistir.

“Si no me hablan o me conocen, no importa, si gustan venir el brincolin estará hasta las 11 p.m.”, escribió la joven y compartió la dirección en Apodaca, donde se realizaría la celebración.

“No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen “amigos” como ellos me dicen”, pidió la madre a la comunidad de Facebook.

De inmediato, personas que conocían a la madre y algunos vecinos de Apodaca difundieron la publicación en diversos grupos, con lo que su publicación rebasó las 22 mil veces de ser compartida.

Invitados de Facebook llegan a fiesta de Apodaca tras publicación de madre

Dos horas después de que publicó las fotografías, la madre compartió otras imágenes en las que el brincolin aparecía lleno de niños, mientras que en las mesas había varias personas sentadas tomándose fotografías.

La madre aseguró que la comunidad de Facebook respondió favorablemente a la invitación a la fiesta de sus hijos en Apodaca y aunque reconoció que desconocía si la comida sería suficiente, agradeció esta muestra de apoyo, solidaridad y empatía que tuvieron con su familia, principalmente con sus hijos.

Este lunes, la madre compartió fotografías de la fiesta. Incluso, aseguró que varias personas que llegaron a la fiesta en Apodaca eran de otros municipios de Nuevo León como García, y llevaron espectáculos, comida y regalos para los festejados.

“Mis hijos se la pasaron increíble. Yo no quería que se la pasaran solos el día de su festejo. Gracias a ustedes se logró”, escribió la madre de Apodaca,

Te puede interesar: Abren investigación por caso de guardia golpeado en Apodaca